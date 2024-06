El contrato de Ricochet con WWE expirará pronto

Hay novedades en WWE, dado que hay otra Superestrella WWE cuyo contrato con la compañía está realmente muy pronto a terminal. Y es que, en las últimas horas, la cuenta de X, antes Twitter, denominada Viper Reports, que pertenece a un colaborador de Pro Wrestling News, ha reportado en exclusiva que el contrato de Ricochet con WWE vencerá en las próximas semanas.

La noticia luego tomó mayor visualización cuando Sean Ross Sapp de Fightful Select también pudo reportar a través de su cuenta de X, que el reporte de Viper Reports era cierto, pues Fightful Select también lo pudo confirmar con sus fuentes.

Fightful Select, along with @ViperReports of PWN have confirmed that Ricochet's WWE contract is set to expire this summer.

More details, outside interest and more up for subscribers of @FightfulSelect pic.twitter.com/kQX9hpfmyo

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 31, 2024