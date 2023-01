El consejo que William Regal le dio a Will Ospreay

Will Ospreay es uno de los mejores luchadores del mundo pero aún así está abierto a escuchar consejos. Y dentro de la lucha libre profesional no existen muchos con más experiencia, talento y sabiduría que William Regal, que ha dedicado toda su vida a los encordados hasta convertirse en un alguien tremendamente respetado y querido.

El “Gentleman Villain” estuvo hablando recientemente en Distraction Pieces Podcast with Scroobius Pip y dio a conocer el consejo que le dio al “Aerial Assassin”. De la misma manera, el Vicepresidente de Desarrollo de Talento Global de la WWE bromea con la idea de que alguien como Ospreay quiera escuchar sus consejos.

► William Regal aconsejó a Will Ospreay

“Dije que solo hay una cosa. Dije que hiciste algo increíble allí, pero lo hiciste de espaldas a las cámaras. Unas semanas después, todo lo que hizo, lo hizo frente a las cámaras”.

“¿Qué me estás pidiendo? Tan bueno como eres, ¿por qué necesitas preguntarme? Hay un truco para la lucha libre. Si tienes una gran cara, asegúrate de que la gente pueda verla. Si no la tienes, sigue moviéndote”.

Obviamente, William Regal tiene también muchísima más experiencia que Will Ospreay trabajando en televisión. Y en la televisión estadounidense, que no es igual a la televisión japonesa de New Japan Pro-Wrestling. Eso le va a venir de maravilla si sigue desarrollando su carrera en AEW. O si algún día fuera a la WWE.

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana en el último Monday Night Raw antes de Royal Rumble 2023.