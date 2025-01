Quinton «Rampage» Jackson sigue siendo uno de los peleadores más emblemáticos de la historia de las MMA, conocido por su tenacidad, carisma e inolvidables actuaciones en promociones como PRIDE FC, UFC y Bellator.

A lo largo de su ilustre carrera, Jackson cosechó notables logros, como el campeonato de peso medio de PRIDE y el título semicompleto de la UFC.

«Rampage» alcanzó el estrellato en Japón durante su estancia en PRIDE, cautivando a los aficionados con su dinámico estilo de lucha y su personalidad fuera de lo común. Tras abandonar la UFC en 2015 con una victoria por decisión sobre Fábio Maldonado, pasó a tiempo completo a Bellator.

Su carrera concluyó con una nota difícil, yendo 1-3 en sus últimos cuatro combates, siendo su última pelea una derrota por TKO ante Fedor Emelianenko en 2019. Recientemente, Jackson reflexionó sobre su carrera durante el Podcast JAXXON, ofreciendo una visión sincera de los errores que cometió en el camino.

«(Bryan) Battle, no te conformes con las escalas. Esfuérzate siempre más aunque superes a tus compañeros y entrenadores, no te sientas mal. Te voy a decir algo, con tu personalidad y tus habilidades, puedes ser una gran estrella en la UFC, y no hay tantas estrellas. Podría ser tu momento pronto, ¿verdad? Así que asegúrate de entrenar muy duro; me refiero a tomártelo muy en serio.

«No me importa si tus amigos te dicen: ‘Oh, te crees esto’. A la m*erda con eso. Tienes que ser egoísta durante un tiempo porque el Padre Tiempo está invicto, y va a ser una ventana corta. Te lo digo, sigue perfeccionando tus habilidades. No te duermas en los laureles, porque eso nos pasa a los mejores. A mí me pasó. Yo estaba como, ‘Mi s*** no apesta,’ y dejé de entrenar tan duro. Y lo hice. Yo era una gran estrella, y dejé de entrenar tan duro como, ‘F*** it.’ Hermano, tú podrías ser una gran estrella».

Las reflexiones de Jackson ponen de relieve la importancia de la dedicación constante y la autodisciplina en la carrera de un peleador, y ofrecen valiosas lecciones para la próxima generación de atletas de MMA.