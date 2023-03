El consejo de Pettis a los jóvenes peleadores

Las promociones de artes marciales mixtas de todo el mundo han propulsado este deporte en constante crecimiento hasta convertirlo en un espectáculo global, y la UFC seguirá siendo una entidad pionera en el mundo de las MMA. Sin embargo, hay otras opciones, según Anthony Pettis.

El ex campeón de peso ligero habló con Ariel Helwani en The MMA Hour y abordó la nueva ola de jóvenes luchadores y su persistente sueño de llegar a la principal promoción de artes marciales mixtas del mundo:

“El lado de la gestión, es triste ver a estos chicos tomar las decisiones que toman“, dijo Pettis. “He estado allí y algunos de estos chicos dejarán pasar algunos grandes contratos con la esperanza de llegar a una pelea de Contender Series. Lo veo una y otra vez y me digo: ‘Hombre, mira tu carrera. Mira la edad que tienes. Mira cuánto tiempo te queda. Vamos a hacer algo de dinero antes de que se ha ido .”Todavía está allí, ese sueño UFC de estos chicos quieren estar en peleas Contender Series. Se arriesgarán a no ganar dinero para aprovechar una oportunidad en eso”.

Pettis profundizó en su punto y mencionó varias promociones más nuevas que actualmente están haciendo un gran trabajo similar:

“Lo entiendo, me ven y ven lo que la UFC ha hecho por mi nombre. Ser campeón de la UFC me ha permitido hacer lo que estoy haciendo ahora, pero pensaba que ya habíamos superado esa etapa”. Viendo que PFL viene con fuerza, Bellator, ONE; hay tantas organizaciones que estos chicos están tan obsesionados con un solo lugar, pero esa es la parte difícil de la gestión. Realmente no puedes controlar a estos chicos, puedes darles consejos y al final es su decisión”.