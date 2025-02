El consejo de Jim Ross a los despedidos de WWE

Sonya Deville, Luke Gallows, Karl Anderson, Giovanni Vinci, Cedric Alexander, Isla Dawn, Duke Hudson, Elektra López, AOP, Paul Ellering y Blair Davenport salieron de WWE en los últimos días. Anteriormente, leíamos a Donovan Dijak, quien sabe bien en la situación en la que ellos se encuentran, brindándoles un consejo:

«Solo puedo dar el mismo consejo que todos dan: Si sigues haciendo lo que has estado haciendo, tendrás más oportunidades de controlar tu futuro. Una vez que hagas eso, te sentirás mucho mejor con la situación en la que estás. Sé que suena como lo que dicen los demás y que no es reconfortante en el momento… Pero el tiempo lo cura todo. Controla lo que puedes controlar y haz tu mejor esfuerzo para no preocuparte por lo que no puedes controlar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que nadie quiere escuchar eso. Pero es la verdad. Y es la realidad.»

► Un consejo de veterano

Es posible que Jim Ross no lo sepa porque él nunca fue luchador pero no podemos obviar la experiencia y sabiduría del miembro del Salón de la Fama a la hora de hacernos eco de las palabras de aliento que «JR» les ofrece a estos hombres y mujeres que han sufrido un duro golpe en sus carreras en la lucha libre profesional:

«Solo mantente positivo y reagrúpate. No es el fin del mundo. Vendrán más oportunidades. Lo que a veces te mata es cómo reaccionan estos talentos ante las malas noticias y cómo eso los vuelve excesivamente negativos, y eso no es bueno. Mantente positivo, mantente en forma, mejora tu juego y, con suerte, encuentra otro lugar donde aterrizar. Hay muchos lugares donde aterrizar. Solo es cuestión de encontrar el adecuado para ti, pero ciertamente no es el fin del mundo. Puedo decir eso», aconseja el veterano en Grilling JR.