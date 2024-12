El consejo de Jan Błachowicz a Magomed Ankalaev

Tras su victoria sobre Aleksandar Rakić en el UFC 308 en octubre, parecía que la próxima vez que veamos a Magomed Ankalaev, finalmente tendrá su tan esperada oportunidad por el título contra Alex Pereira y todo parece indicar que no será así.

Muchos esperaban que esta fuera la siguiente prueba para «Poatan» tras sus victorias sobre Jamahal Hill y Jiří Procházka a principios de año, pero en lugar de eso, defendió el título en el UFC 307 acabando con Khalil Rountree Jr.

En Abu Dabi, Ankalaev volvió a levantar la mano tras cumplir su palabra y vencer a Rakić a lo largo de tres asaltos limitándose a golpear con él. El ruso ha seguido insistiendo en la idea de que, cuando finalmente se enfrente a Pereira, hará lo mismo y noqueará al especialista en kickboxing para ganar el oro de las 205 libras.

Uno de los principales contendientes que no cree que aplicar el mismo enfoque sea la mejor idea es el ex campeón, Jan Błachowicz. En su última salida en UFC 291, «Polish Power» se convirtió en el más cercano de cualquier persona a vencer a Pereira en el peso semipesado cuando recibió al ex campeón de peso medio en su nueva categoría de peso.

Błachowicz salió del lado equivocado de una decisión dividida y aunque no fue capaz de aterrizar una gran cantidad de ofensiva, tuvo cierto éxito con su grappling y una vez que se cansó, fue capaz de evitar comer algo demasiado dañino del brasileño. Błachowicz dio su opinión sobre esa posible pelea por el título en una entrevista reciente con James Lynch para Home of Fight.

Él cree que para que Ankalaev se vaya con el título, necesita tomar más riesgos para realmente poner un sello en la pelea en lugar de simplemente tratar de ganar cada ronda sin recibir daño.

«Si Ankalaev pelea como en su último combate con [Aleksandar] Rakic, perderá la pelea. Tiene que hacer algo más. Tiene que ser como, no sé, pero – es buen peleador, pero no es suficiente para Pereira en este tipo de estilo. Necesita cambiar.

«Tiene que ser más – tiene que creer en lo que está haciendo. Creo que no cree. Él sólo quiere ganar la pelea, pero no recibe demasiados golpes. Él es muy cuidadoso en esto que está haciendo y creo que este tipo de forma, peleando con Pereira, no va a funcionar.»