Cheap Heat with Peter Rosenberg tuvo la ocasión de hablar recientemente con Karrion Kross y el luchador de WWE estuvo hablando de muchos temas distintos, como su actual rivalidad con Rey Mysterio. Ello mirando al futuro pero mirando al pasado también repasó su historia con Drew McIntyre, la primera tras su retorno a la compañía. Habló tanto de la misma como del consejo que el «Guerrero Escocés» le dio cuando le despidieron. Como bien sabemos, McIntyre conoce perfectamente esa situación, y cómo volver más fuerte que nunca.

► El consejo de Drew McIntyre a Karrion Kross

«Fue una de las primeras personas que realmente me llamó cuando me despidieron, y tuvimos una conversación, y básicamente me dijo: ‘Sé lo bueno que eres. Sabes lo bueno que eres. Los fans saben lo bueno que eres. Sal ahí fuera, mételes esto por el c*lo y haz que te vuelvan a llamar’.

«Eso es lo que me dijo por teléfono. La ironía de eso. Nunca le dije eso a nadie hasta ahora, creo. Volviendo, y él saliendo del autobús en el que nos estaban escondiendo, le di un gran abrazo. Yo estaba como: ‘Aquí estamos’. Nos reímos. Él estaba como: ‘Eso fue rápido'».

► La rivalidad Karrion Kross-Drew McIntyre

«Entonces, trabajando con él, trabajaría con Drew McIntyre los siete días de la semana. Tiene un excelente oído para la audiencia en vivo cuando estamos ahí afuera, es un trabajador. Puede sentir hacia dónde va la multitud incluso antes de que estén allí. No sé si eso se traducirá en las personas que no luchan, pero él entiende a su audiencia.

«Es una de las personas más trabajadoras que he conocido y probablemente diría que también es una de las más duras. Creo que probablemente podrías golpearlo a él o a Sheamus con cualquier cosa, y aún estarían vivos, como un auto o un asteroide. Ha sido genial, y les diré, y a cualquier fanático que esté escuchando, esa historia no está terminada. Solo tienes que esperar y ver cómo se desarrolla».