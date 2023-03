El consejo de DC y Askren a Edwards

Daniel Cormier y Ben Askren revelaron recientemente cómo Dana White maneja cuando un peleador se niega a aceptar una pelea que se les ofrece.

“Los peleadores de MMA, los peleadores de UFC, pueden oponerse a Dana”, dijo Askren. “Pero si les pica en el c*lo, Dana se lo echará en cara. Así que pueden ganar en el corto plazo, como León puede seguir diciendo ‘No, no voy a luchar contra él. No, no voy a luchar contra él. Dame a alguien más, dame a alguien más”. Podría pasar, y entonces cuando Dana lo recupere lo recuperará”.

White nunca ha sido tímido a la hora de llamar a los peleadores en la lista de UFC, y recientemente incluso se dirigió a Merab Dvalishvili y el campeón de peso gallo Aljamain Sterling por su negativa a pelear entre sí después de la dominante victoria de Dvalishvili sobre Petr Yan.

No todos los peleadores están en una posición en la que puedan rechazar un combate ofrecido, y Cormier se citó a sí mismo como un ejemplo de cómo las cosas pueden funcionar cuando aceptas cualquier pelea que se te ofrezca.

“Ha habido muchos ejemplos de ello, pero la realidad – y también por otro lado, los chicos que dicen ‘¿Sabes qué? Claro, voy a luchar. Luego terminan con trabajos de comentario, como yo y Michael Bisping y todos esos otros tipos, ¿verdad? Así que es como una especie de mano viene, mano va situación “.

Belal Muhammad ha sido uno de los más críticos con el plan de White para que Covington se enfrente a Edwards, mientras que la próxima pelea del UFC 287 entre los ex aspirantes al título Gilbert Burns y Jorge Masvidal podría complicar aún más las cosas en la parte superior de la división de peso wélter de la promoción.