El complicado calendario que afronta Jon Moxley esta semana

Ser el nombre de moda en el panorama luchístico «mainstream» tiene sus inconvenientes, y a raíz de los compromisos que se le presentan a Jon Moxley en los próximos días, Dave Meltzer dijo esto bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

Me pregunto si Moxley va a estar en AEW el miércoles o le darán una semana libre y le dejarán quedarse en Japón esta semana. Es un viaje agotador si va a ir a Huntsville y luego volver a Osaka. Es duro, pero así es este trabajo. Cuando firmas con dos compañías los viajes pueden ser así de complicados.

► Minoru Suzuki en el horizonte de Jon Moxley

Meltzer habla en condicional, pero que sepamos, «Mox» está programado para el próximo AEW Dynamite, pues se le anunció en un mano a mano contra Ortiz, dentro de las hostilidades que mantiene con Chris Jericho y el resto de The Inner Circle.

Por tanto, el actual Campeón de Estados Unidos IWGP y contendiente número uno al Campeonato Mundial AEW tendrá que viajar de Sapporo —ciudad nipona donde se celebró el pasado fin de semana el evento NJPW The New Beginning In Sapporo, del que Moxley formó parte en sus dos jornadas— a Alabama, estado que alberga el Von Braun Center de Huntsville, escenario para AEW Dynamite este miércoles. Episodio que presenta de momento el siguiente menú.

Jon Moxley vs. Ortiz

Britt Baker vs. Yuka Sakazaki

Kenny Omega, «Hangman» Page y The Young Bucks vs. The Butcher, The Blade y Lucha Brothers

Y de allí, regresar al país del Sol naciente, concretamente hasta Osaka, de cara a disputar el domingo, probablemente, la lucha más dura de su carrera: contra Minoru Suzuki, poniendo además su cetro sobre la mesa, dentro del evento NJPW The New Beginning in Osaka, que contará con otros tres duelos de muchos quilates: Tetsuya Naito (c) vs. KENTA por el Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP, Hiromu Takahashi (c) vs. Ryu Lee por el Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP y Jay White vs. SANADA.