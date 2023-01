Mañana, por estas horas, probablemente estemos a punto de disfrutar del mano a mano con mayúsculas del 2023. Desde el Tokyo Dome, Will Ospreay pondrá sobre la mesa el Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos IWGP ante Kenny Omega, quien regresará a NJPW tras dejar la empresa en 2019 para embarcarse en la aventura «All Elite».

Pero el título, realmente, será un adorno en pos de un empaque que este choque, por su significado, no necesita. Y es que esos tres años de ausencia de Omega suponen el gran telón de fondo del mismo, con una construcción básicamente a través de declaraciones donde «The Best Bout Machine» ha desdeñado la capacidad de Ospreay por ejercer de «top gaijin» de New Japan, alimentado por el fracaso del británico contra Kazuchika Okada en la final del último G1 Climax, donde incluso, en su desesperación, intentó endosarle al nipón un One Winged-Angel.

► Kenny Omega, acicate de Will Ospreay

Pero no todo va a ser negatividad camino a este prometedor encuentro. Durante su reciente entrevista con Sean Ross Sapp de Fightful, Ospreay reconoció tener entre sus luchas favoritas de todos los tiempos la que Omega disputó contra Kazuchika Okada en Dominion 6.11. Según «The Assassin», una inspiración para crecer como competidor.