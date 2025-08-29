El CMLL tendrá una colaboración con Pokémon

La mística de la lucha libre mexicana y la fantasía del universo Pokémon se encontrarán en un mismo cuadrilátero. The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunciaron la realización de “Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL”, un espectáculo único que tendrá lugar el 25 de septiembre de 2025 en la Arena México, a partir de las 19:00 horas.

El evento marcará la presentación mundial de Mega Hawlucha, una nueva forma del carismático Pokémon inspirado en los luchadores enmascarados. Su Megaevolución, revelada en un reciente tráiler, potencia sus ataques aéreos y refuerza su carácter de ídolo gladiador. En el adelanto oficial se le ve enfrentando a Machamp en una batalla que ya entusiasma a fanáticos del videojuego Pokémon Legends: Z-A.

► Combates de exhibición y estrellas invitadas

Además de la revelación del nuevo Pokémon, la velada incluirá cuatro luchas de exhibición protagonizadas por figuras del pancracio mexicano. Entre los nombres confirmados resalta Místico, referente del CMLL y símbolo del estilo aéreo que ha conquistado a generaciones de aficionados.

Con esta alianza inédita, Pokémon y la lucha libre mexicana se preparan para escribir un capítulo memorable, donde la narrativa fantástica de los videojuegos se entrelaza con la pasión que late en cada función de la Arena México.