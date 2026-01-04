Por fin llegó el esperado debut del enigmático El Clon en AEW. El miembro de la Don Callis Family no decepcionó. En un combate breve, desplegó un arsenal devastador para derrotar de manera contundente a Angélico.

► Momentos clave

Desde el inicio, El Clon mostró su agresividad y fluidez, intercambiando golpes con velocidad. No tardó en tomar el control, conectando un preciso moonsault que ya le dio una cuenta de dos. Sin dar respiro a su rival, siguió con un Tornado DDT y remató la secuencia con una Pelé Kick que dejó a Angélico listo para el final.

El desenlace fue implacable: El Clon levantó a un aturdido Angélico y lo estampó contra la lona con su movimiento de firma, la Portal Bomb, sellando una victoria rápida pero impactante por cuenta de tres.

La victoria no fue suficiente para El Clon. Tras el combate, continuó su ataque sobre un indefenso Angélico e incluso sobre Serpéntico, que acudió en ayuda de su compañero. Sin embargo, al rescate llegó Komander. El Clon decidió retirarse de la escena.

► ¿Y ahora qué?

Con este debut, El Clon establece su estilo: eficiente, destructivo y sin compasión. La Don Callis Family tiene un nuevo y peligroso instrumento.