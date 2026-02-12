El Clon debuta en el CMLL acompañado de Daniel García

El Consejo Mundial de Lucha Libre prepara un fin de semana con sabor internacional gracias al arribo de dos talentos vinculados a All Elite Wrestling. El Clon y Daniel García siendo la priemra vez que el primero se presenta en en las fila del CMLL.

Ambos gladiadores cuentan con experiencia en escenarios de alto nivel y llegan con la intención de medirse al exigente roster del CMLL. Su visita no solo aporta variedad de estilos, también refuerza la tendencia de colaboraciones internacionales que han marcado la actualidad de la empresa.

► ¿Cuándo se presentarán El Clon y Daniel García en el CMLL?

La primera parada será el sábado 14 de febrero en la histórica Arena Coliseo, inmueble reconocido por su cercanía con el público y su atmósfera tradicional. Un día después, el domingo 15, repetirán acción en la Arena México, considerada la “Catedral de la Lucha Libre”, donde cada actuación suele convertirse en una prueba de fuego.

Sábado 14 de febrero: Arena Coliseo.

Arena Coliseo. Domingo 15 de febrero: Arena México.

El reto es mayúsculo: conquistar a dos públicos distintos en noches consecutivas y demostrar que su estilo puede adaptarse al ritmo del pancracio mexicano.

► Talento de AEW listo para medirse al roster mexicano

La presencia de ambos luchadores apunta a un par de duelos intensos pues los rivales, aún por designar, seguramente dejarán todo en el ring para mostrar que están a la altura de elemenots de AEW, como ya ha ocurrido en el pasado.