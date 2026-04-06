El Clon y los Hermanos Calavera brillan en el 83 Aniversario de la Arena Coliseo

El CMLL celebró el 83 Aniversario de la Arena Coliseo con una función llena total, donde dos momentos definieron la velada: la coronación de los Hermanos Calavera y la sorpresiva victoria de El Clon.

La afición del “Embudo” fue testigo de una noche intensa, con resultados que podrían cambiar el rumbo de varias rivalidades dentro y fuera de la empresa.

► Los Hermanos Calavera conquistan el Campeonato de Parejas

Calavera Jr. I y Calavera Jr. II dieron la sorpresa al derrotar a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. para conquistar el Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo.

En una lucha a dos de tres caídas cargada de intensidad, los Calavera lograron imponerse y terminar con el reinado de la dinastía Villano, en un resultado que pocos anticipaban.

El triunfo no solo representa un logro importante en su carrera, sino también un impulso a las nuevas generaciones.

► El Clon sorprende al imponerse en la lucha estelar

En el combate principal, El Clon se llevó la victoria en un triangular frente a Místico y Soberano Jr..

El representante de AEW aprovechó el momento exacto para someter a Soberano Jr., mientras Místico se encontraba fuera del ring, sellando así un triunfo inesperado en una de las funciones más importantes del año.

Tras la victoria, El Clon lanzó un reto directo por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL, dejando claro que su presencia no será pasajera.

► El resto del Cartel del 83 Aniversario de la Arena Coliseo

El resto del evento ofreció una combinación de talento del CMLL y figuras internacionales, consolidando una función equilibrada.

Con este evento, la Arena Coliseo reafirma su legado como uno de los recintos más importantes de la lucha libre mexicana y sigue marcando historia en el pancracio nacional.