Cesaro Swing es como llama Cesaro al clásico volantín en WWE. Es una movida muy antigua, pero que en la actualidad pocos luchadores pueden realizar, debido a que se requiere enorme fuerza. Cesaro sabe sacarl provecho. Y también su amigo Shinsuke Nakamura. De hecho, se aprovechan mutuamente puesto que han descubierto lo interesante que puede ser esta maniobra si el japonés la conecta con su Kinsasha para finalizar a sus oponentes.

Ahora se descubre contra quién le ha resultado más difícil hacer este movimiento a quien fuera Campeón de Estados Unidos o Campeón de Parejas Raw. Él mismo lo ha contado en su reciente visita a WWE The Bump. Uno de los nombres resultará obvio para cualquiera.

“The Great Khali es, como era de esperar, uno de los más difíciles. Quiero decir que no es una sorpresa. Ya esperaba que sería difícil, que no iba a ser como hacerlo a Hornswoggle, con quien es fácil. No puedo decir que con él fue especialmente fácil porque en realidad con todos los es, pero con The Great Khali definitivamente fue realmente difícil.

"Big E siempre es difícil porque es muy denso, muy pesado. Es por eso que cuando se lanza sobre ti es tan potente. Hay una razón por la que tiran panqueques porque así es como te sientes después de que se lance sobre ti".