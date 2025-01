El casi accidente del Undertaker en Raw en Netflix

El miembro del Salón de la Fama de WWE The Undertaker hizo una aparición especial en el estreno de Raw en Netflix y casi tiene un accidente durante los ensayos. «The Deadman» se presentó en el escenario para festejar con la nueva Campeona Mundial, Rhea Ripley. La luchadora contó que fue una locura vivir esa experiencia. Vayamos ahora con lo que contó El Enterrador en su podcast, Six Feet Under with Mark Calaway.

► Casi accidente

«Una semana antes. Todo comenzó con: ‘Oye, ¿vienes a Los Ángeles?’ Luego fue algo como: ‘Bueno, estamos pensando, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello?’ Cuando surgió la idea de la moto, empezaron a enviarme fotos de motocicletas. ‘¿Qué opinas de esta moto? ¿Qué opinas de esta otra?’ Y fue como que recibí fotos de motocicletas de cuatro o cinco personas diferentes. Y yo, como, ‘De acuerdo, ya vi esta moto. Ya dije que no a esta, ¿saben?’ Así que ya estaba empezando a sentir algo de ansiedad, pensando, ‘¿Van a conseguir la moto correcta?’ Porque la moto importa cuando estás manejando dentro de una arena y trabajando en espacios reducidos, lo cual es increíble. Ya hablaré de eso en un momento sobre esta nueva arena…

Pero bueno, llegué ahí. Estaban enviándome todas estas fotos, ¿verdad? Finalmente creo que lo reduje a una opción, y alguien más, que no estaba en el hilo de mensajes, parece tener otra moto diferente. Y yo, como, ‘No, esta moto no va a funcionar. Las horquillas están demasiado extendidas. Es muy larga.’ Finalmente llego y veo la moto, y pienso: ‘Bueno, esto es manejable.’ Dije: ‘Ahora déjenme salir, ver la arena y revisarlo, ¿de acuerdo?’ Entonces me muestran la moto, y dicen: ‘Vas a salir por aquí directamente, y luego vas a girar a la izquierda y subir por el pasillo.’ El pasillo es de este ancho, ¿verdad? Yo soy de este ancho. Tengo que pasar por el tron, y luego girar a la izquierda, subir por este pasillo, y es una Road King Bagger enorme. Es una moto grande y ancha.

Entonces, aquí estoy. Subo la rampa, y al hacer el primer giro a la derecha, me dirijo frente a la cámara principal. Estoy a punto de girar frente a la posición de los comentaristas y a dos camarógrafos que están justo al lado del ring. Y, en el último segundo, deciden salir a mi camino. Simplemente se lanzan frente a mí. Y yo, ‘Ah.’ Tuve que frenar inmediatamente para no atropellar a un camarógrafo. Pensé: ‘Dios, chicos, vamos.’ Estos son los mismos camarógrafos, que son profesionales. Son los mejores del mundo, la producción y cámaras de la WWE. Son absolutamente los mejores en lo que hacen.

Así que doy la vuelta y regreso por el pasillo. Me preguntan: ‘¿Qué opinas?’ Y les dije: ‘Me gustaría hacer otra pasada, sin la posibilidad de atropellar a nadie, ¿de acuerdo?’ Ellos dijeron: ‘Sí, claro, tenemos tiempo.’ Así que retrocedo, tengo mucho espacio para maniobrar en esta pequeña área. Retrocedo la moto hasta el punto de partida. Lo hago de nuevo, hago el giro. Esta vez, al subir por el pasillo, estoy a punto de girar a la derecha. Hay otro camarógrafo en el apron, y tiene… no sé cómo se llaman, el tirador de cables. Sí, está afuera de la barricada. Y de repente, no sé qué piensa, pero mientras estoy girando, levanta el cable justo frente a la moto. Como si quisiera pasar por encima de mí o no quería que pasara sobre el cable, pero estuvo a punto de darme un latigazo. Ahora estoy enojado, maldiciendo a todos: ‘Dios mío.’ Porque sé lo importante que es esto. Todo el asunto, no quiero ser el tipo que estrella su moto en el estreno de Netflix.

La gente diría: ‘Mira, The Undertaker ya no sabe manejar su moto.’ Ya estoy pensando en todo esto. Pero todo salió genial cuando lo hicimos. Aunque, otra cosa que no tuve en cuenta fueron las personas en la arena, con los brazos extendidos. Y estoy aquí arriba, ¿saben? La moto tenía un manubrio estilo ape hangers, y ya he estado en esa situación antes. A veces, la gente se emociona demasiado, quieren tocarte, agarrarte. Y no se necesita mucho: un pequeño empujón al acelerador, alguien te agarra la otra mano, y la mano se desliza del embrague… Sí, es una receta para el desastre. Tienes cinco pies antes de chocar, y sí, terminas golpeando niños. Pero todos fueron muy respetuosos. No intentaron agarrarme ni nada. Y la vuelta alrededor del ring salió bien.»