Mucha acción y mucho drama hubo ayer en el más reciente episodio de WWE NXT, todo ello encauzado hacia el siguiente gran evento de la marca dorada: Deadline.

Las luchas Iron Survivor Challenge han sumado tres nuevos integrantes: Nathan Frazer, Stephanie Vaquer y Zaria. El británico derrotó a Eddy Thorpe para entrar en la contienda varonil, mientras la chilena y la australiana hicieron lo propio con Jaida Parker y Wren Sinclair, respectivamente, para ser parte de la contienda femenil.

Y como estelar del capítulo, Ridge Holland se impuso a Andre Chase, ganándose luchar contra Trick Williams por el Campeonato NXT en la cita del próximo mes. Holland, además, según la estipulación acordada, provocó el fin de Chase U.

La última gran cita que presentará NXT en 2024, Deadline, emanará el sábado 7 de diciembre desde la Minneapolis Arory de Minneapolis (Minnesota, EEUU). Seguidamente, su cartel actualizado.

OH MY GOD.



Chase U is DONE. #WWENXT pic.twitter.com/hneVdXa1W3