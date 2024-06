El cartel de Forbidden Door 2024 va tomando forma

Por llamarse Forbidden Door y servir de particular campo de batalla entre AEW y NJPW (con el extra este año del CMLL y Stardom), luciría más atractivo, bajo opinión personal, que Swerve Strickland defendiera el Campeonato Mundial AEW ante una estrella del «King of Sports»; por ejemplo, Gabe Kidd.

Pero como ya se anunció tras la victoria de Will Ospreay en el Casino Gauntlet Match de esta semana, «The Aerial Assassin» será el retador de Strickland para Forbidden Door, con la posibilidad de que salga de allí portando dos oros, pues actualmente ostenta el Campeonato Internacional AEW. Ospreay y Strickland son viejos conocidos y amigos, por lo que seguro la rivalidad resultará interesante.

Mientras, también sabemos que en Forbidden Door se coronará nuevo Campeón TNT, consecuencia de la grave lesión de Adam Copeland durante su batalla contra Malakai Black en Double or Nothing.

AEW ha decidido que quien quiera conquistar la correa deberá imponerse en una lucha de escaleras, sin determinar la cantidad de luchadores participantes. Y ayer, durante Rampage, Konosuke Takeshita derrotó a Penta el Zero M para convertirse en el primer contendiente.

