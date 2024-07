El cartel de AEW Dynamite 250 crece con nuevos añadidos

Si con la historia que trazan Toni Storm y Mariah May en AEW algunos seguidores de la generación posmilenial pueden descubrir la película All About Eve y el cine clásico de Hollywood, deberíamos considerar esta rivalidad como la número uno de lo que llevamos de 2024.

Dynamite no ha tenido muchos cierres mejores que el de la semana pasada, y eso que los ha tenido muy buenos. Por fin, May mostró su verdadera cara, atacando brutalmente a Storm justo después de conquistar la Owen Hart Cup femenil, evidenciando su propósito desde el inicio de ocupar el lugar de su supuestamente idolatrada «Timeless». Y May podrá consumar su plan en All In, ante el calor del público de su tierra natal.

Sobran explicaciones al respecto de lo hecho por May, pero la británica hablará este miércoles bajo los focos de Dynamite, según anuncia AEW. Correcta decisión dando continuidad al «feud» sin demora, aspecto que a menudo se le reprocha a la casa Élite.

Mientras, sin dejar el plano femenil, Nyla Rose será dentro de dos días la rival de Mercedes Moné para el reto abierto lanzado por esta donde defenderá su Campeonato TBS, tras aceptarlo en el último Collision.

► Un Dynamite señalado

Con las concreciones comentadas, el episodio 250 de AEW Dynamite, a celebrarse desde la Simmons Bank Arena de Little Rock (Arkansas, EEUU), presenta el siguiente menú.

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Will Ospreay (c) vs. MJF

Swerve Strickland vs. Kazuchika Okada

CAMPEONATO TBS, RETO ABIERTO: Mercedes Moné (c) Nyla Rose

Mariah May hablará

Former #AEW Women’s World Champion Nyla Rose is riding high from her victory early tonight and responds to the TBS Champion, “The CEO” Mercedes Moné’s challenge for #AEWDynamite 250!



Watch #AEWCollision on TNT!@NylaRoseBeast | @MercedesVarnado pic.twitter.com/cw5ZCONbac — All Elite Wrestling (@AEW) July 14, 2024