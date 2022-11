El Captain Insano en AEW: ¿Valió la pena la espera?

En 1998, mientras todavía era parte de WCW, Paul Wight, mejor conocido como The Giant, le dio vida a un personaje llamado Captain Insano en la película The Waterboy, cinta escrita por Tim Herlihy y Adam Sandler, quien también la protagoniza.

En esta película, Sandler interpreta a Bobby Boucher, un hombre que soñaba con jugar fútbol americano en la NFL, pero que solamente consigue ser aguador.

Enojado, una noche ve a su luchador favorito, el Captain Insano, quien luchaba en WCW y esa noche, en un show de Nitro, tenía una dinámica para hablar con los fans por teléfono. Y Boucher llama y le pregunta al Captain Insano si necesitaba un aguador personal.

Al luchador le sonó la idea, pero luego, Captain Insano se convirtió en el peor enemigo de Boucher cuando se rio como loco al descubrir que Boucher era un hombre de 31 años de edad.

24 años después de aquel suceso, en la más reciente edición de AEW Dynamite, el Captain Insano volvió a aparecer en el mundo de la lucha libre profesional. Lo hizo como parte del video musical de la nueva canción de The Acclaimed llamada A Hand For A Hand:

#TheAcclaimed drops their latest music video "A Hand For A Hand" RIGHT NOW!

It’s #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/yhPIc6XHAD

— All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2022