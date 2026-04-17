Tiempo atrás, la semana de WrestleMania se sentía como uno de los momentos cumbre cada temporada para la lucha libre independiente. Pero a día de hoy, ya no resulta tan especial. Y esto me parece una buena noticia, pues significa que la escena alternativa cada vez está más candente durante todo el año y no necesita valerse tanto del revuelo mediático que genera el magno evento de WWE.

Otro motivo por el que la «WrestleMania Week» no luce tan atractiva como antes responde, precisamente, a la presencia de WWE en ella, cuando antes existía una clara diferenciación entre la parte «indie» y la parte que se adscribe a la empresa. Tal «intromisión» se hace muy patente desde la puesta en marcha del programa WWE ID, acrecentándose el presente año con WWE EVOLVE, como ocurrió ayer con el evento «ID Showcase» conjuntado por Future Stars Of Wrestling desde la Hyper X Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU).

Nombres habituales de WWE EVOLVE pudieron verse en la cita, incluido su campeón, Aaron Rourke, quien puso sobre la mesa su oro, y los monarcas del programa WWE ID, Starboy Charlie y Laynie Luck, haciendo lo propio con sus respectivas correas. Charlie, al igual que otros talentos, compitieron bajo su alias «indie», a pesar de que, según reconoció Rourke al final de la velada, WWE estuvo detrás de su producción.

He aquí los resultados completos de FSW ID Showcase, que pudo verse en directo vía Title Match Network.

► Lo último de WWE EVOLVE

Les recuerdo lo sucedido en el más reciente capítulo de WWE EVOLVE, emitido este pasado miércoles.