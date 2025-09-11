El Campeonato Unificado AEW se defenderá en All Out en triple ameaza

El Campeonato Unificado de AEW se ha posicionado como uno de los títulos importantes de la marca, al reunir la historia y legado de los antiguos Campeonatos Continental e Internacional y Kazuchika Okada busca una defensa más

Okada, considerado una de las máximas figuras de la lucha libre mundial, defendió por primera vez el título con éxito frente a Swerve Strickland en AEW x NJPW Forbidden Door el pasado 24 de agosto.

► Duelo por el Campeonato Unificado en All Out

Ahora, en el próximo evento All Out, que se llevará a cabo en Toronto, albergará la gran final del Torneo por el Campeonato Unificado de AEW, en un emocionante combate de tres esquinas. Los contendientes saldrán de los combates entre Kazuchika Okada y Michael Oku, además del ganador del enfrentamiento entre Konosuke Takeshita y Anthony Bowens. Por otro lado, The Beast Mortos y Máscara Dorada también se medirán en una eliminatoria que definirá al tercer participante.