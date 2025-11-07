El Campeonato Nacional AEW se defenderá en ROH Final Battle

Habrá nuevo oro por el que luchar bajo los focos de AEW, como si no fueran suficientes ya 10… Tras la introducción semanas atrás del Campeonato Mundial Femenil de Parejas (aún sin fecha concretada para la final de su torneo inaugural), en Full Gear 2025 conoceremos al primer Campeón Nacional de la casa Élite.

Y parece que una de sus primeras defensas tendrá lugar fuera de AEW. No muy lejos, eso sí: como parte del cartel de ROH Final Battle 2025, el próximo 5 de diciembre, desde el Greater Columbus Convention Center de Columbus (Ohio, EEUU). Por primera vez, un campeonato adscrito a AEW se defenderá en ROH; indicativo, por otra parte, del estatus de la casa del honor respecto a su «hermana mayor».

► Cartel de ROH Final Battle 2025

Junto a esta cita con el Campeonato Nacional AEW, aún por definir en cuanto a sus implicados, ROH ha anunciado que también allí tendrá lugar la final del torneo por el Campeonato Femenil Puro de la compañía, que ayer, vía HonorClub, nos dejó una nueva semifinalista, Deonna Purrazzo, quien se medirá a Queen Aminata en una fecha sin concretar aún. Por el lado opuesto de la tabla, Billie Starkz espera en la correspondiente semifinal a la ganadora del duelo Serena Deeb vs. Yuka Sakazaki, de coordenadas igualmente indefinidas todavía.

Es de suponer que Athena compita en Final Battle 2025, aunque de momento no se haya anunciado nada. Sí sabemos que la Campeona Mundial ROH pondrá sobre la mesa su oro ante Harley Cameron, luego de que la australiana le endosara la cuenta de tres en el choque de duplas que mantuvieron este miércoles en AEW Dynamite.

Así luce la estampa provisional de ROH Final Battle 2025.

CAMPEONATO NACIONAL AEW: ¿ vs. ?

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: ¿ vs. ?

One of the biggest #ROH events of the year is coming to Columbus, OH on Dec 5th Final Battle will be LIVE from the #GalaxyConColumbus @cbusconventions!



🎟️ Tickets for #ROHFinalBattle are ON SALE NOW at https://t.co/jzp8mHNJ5V! pic.twitter.com/kiTd2j6bF1 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) November 7, 2025