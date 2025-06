Desde que dejara en «shock» a muchos el pasado mes derrocando a Joe Hendry durante WWE Battleground, Trick Williams no puede ser acusado precisamente de monarca en reserva. Williams ya ha defendido dos veces el Campeonato Mundial TNA; ante Mike Santana en el episodio de NXT del 3 de junio y ante Elijah en Against All Odds.

Y sin mayor demora, el próximo martes volverá a poner sobre la mesa su estatus, según lo establecido anoche.

En una lucha de tercias donde Yoshiki Inamura, Josh Briggs y Elijah derrotaron a Williams, Wes Lee y AJ Francis, el japonés pudo poner de espaldas planas al Campeón Mundial TNA. Posteriormente, en un segmento tras bastidores, Inamura expuso que si bien su pin sobre Williams le había hecho merecedor de contender por la preciada presea, prefirió cederle tal honor a su colega Briggs, prefiriendo contender a cambio por el Campeonato NXT, actualmente en posesión de Oba Femi.

WWE confirmó la lucha titular entre Williams y Briggs para el próximo martes. Importante exposición la que vivirá pues Briggs, en su primera oportunidad por el máximo cetro de TNA.

Junto al combate que nos ocupa, WWE NXT presentará por ahora dos más, uno de ellos también con cetro en juego.

«You as TNA Champion, me as NXT Champion.»@noah_yoshiki has BIG plans for him and Josh Briggs! 👏👏👏#WWENXT pic.twitter.com/lX5rISOWso