El Campeonato Mundial ROH se defenderá este viernes en el CMLL

La estrecha colaboración que mantienen AEW/ROH y el CMLL está siendo una de las mejores noticias para el aficionado en 2025; amén de que la promotora mexicana pueda de resultas acabar perdiendo a sus mejores nombres en favor de la casa estadounidense.

Así, el pasado 17 de junio, la Arena México presenció un hecho inédito hasta entonces: el Campeonato Mundial ROH defendiéndose sobre suelo azteca, durante el memorable periplo de los Élite por la nación de donde precisamente es oriundo Bandido, su actual portador, quien retuvo con éxito la presea ante Máscara Dorada en un fantástico duelo.

Pero aquel no será un acontecimiento aislado. Dentro de tres días, otra vez desde la Arena México, Bandido volverá a poner sobre la mesa el prestigioso oro de ROH. Y ahora, frente a una amenaza aún mayor, Hechicero, en busca de resarcirse de su derrota ante el monarca bajo los focos de la última edición de Death Before Dishonor. Si esta revancha es igual de brillante que aquel precedente, el seguidor habrá amortizado su boleto con creces.

Bandido defendió hace apenas dos semanas otro título en «la Catedral de la Lucha Libre», el Campeonato Mundial de Parejas AEW, junto a Brody King, bajo lucha contra Galeón Fantasma (Zandokan Jr. y Difunto). Dos días atrás, Bandido hizo allí equipo con The Beast Mortos para medirse a Volador Jr. y Neón, saliendo derrotado.

► Cartel de CMLL Viernes Espectacular (03-10-2025)

He aquí el menú completo que presentará el inminente Viernes Espectacular del CMLL.

⌛🌎🤠🔥2️⃣



🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 3 de Octubre ’25

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/QLWqyUyqL6



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/QLWqyUyqL6

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros nivel "Campeón Mundial" y "Leyenda": https://t.co/XPtCl7RnOB #ViernesEspectacularCMLL