Los 50 años de vida de NJPW y el fallecimiento de Antonio Inoki no podían tener otro tributo. El pasado 4 de enero, como cierre de Wrestle Kingdom 17, Kazuchika Okada se impuso a Jay White y reconquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, devolviendo el oro de la empresa a un talento oriundo del país del sol naciente.

Con White parece que ya atrás, poco descanso tuvo Okada, pues en el epílogo de Wrestle Kingdom 17, Shingo Takagi hizo acto de presencia para mostrar sus intenciones de ser primer retador del “Rainmaker” bajo su segundo reinado (sexto si consideramos la línea de la anterior versión del cetro), confirmándose a posteriori en New Year Dash!: Okada y Takagi colisionarán el próximo 11 de febrero en el estelar de The New Beginning In Osaka.

Y apenas una semana después, Okada o Takagi deberán hacer frente a una nueva defensa, con rival aún por determinar.

February 18 at Battle in the Valley!



The IWGP World Heavyweight Championship will be on the line!



Whoever wins Shingo Takagi & Kazuchika Okada's title bout in Osaka February 11 will defend their gold the next week in San Jose live on @FiteTV !https://t.co/ljaZ8s8jW1#njbitv pic.twitter.com/lJb505FegT — NJPW Global (@njpwglobal) January 12, 2023

► Fans piden un estelar femenil

Este anuncio llega cuando ya sabíamos de otra defensa para NJPW Battle In The Valley, la que tendrá a KAIRI poniendo sobre la mesa el Campeonato Femenil IWGP ante Mercedes Moné; lucha que se detonó en Wrestle Kingdom 17, como consecuencia del ataque de la otrora Sasha Banks contra la “Pirate Princess”.

Y numerosos seguidores han encajado un poco mal que el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP también tenga cabida en Battle In The Valley, pues estiman que robará protagonismo a KAIRI y Mercedes Moné. Especialmente, a la estadounidense, quien ha sido pieza clave a la hora de que Battle In The Valley agote boletos. Veremos qué decide New Japan, pero la tradición dicta que el magno cetro varonil, si está en el cartel, ejerza de “main event”.

Además, el Campeonato de Peso Abierto STRONG, que porta Fred Rosser, igualmente estará en juego durante Battle In The Valley. El retador de Rosser será KENTA, ganador de un combate la semana pasada en NJPW Strong que lo posicionó como tal.

Así luce por ahora el menú de NJPW Battle In The Valley, a celebrarse el 18 de febrero desde el San Jose Civic Center de la ciudad homónima californiana.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP : Kazuchika Okada o Shingo Takagi vs. luchador por determinar

: Kazuchika Okada o Shingo Takagi vs. luchador por determinar CAMPEONATO FEMENIL IWGP : KAIRI (c) vs. Mercedes Moné

: KAIRI (c) vs. Mercedes Moné CAMPEONATO DE PESO ABIERTO STRONG: Fred Rosser (c) vs. KENTA

[PRE-SHOW]