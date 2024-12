Un quebradero de cabeza para Dustin Rhodes y Sammy Guevara han sido The Righteous durante el último mes, quienes incluso se atrevieron a burlarse de la memoria de Dusty Rhodes. Pero después de todo, la amenaza de Vincent y Dutch parecía más grande fuera que dentro del ring, porque ayer, sin demasiado sufrimiento, The Sons of Texas retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ROH en Final Battle.

Y parece que, al menos de cara al año nuevo, The Righteous quedan a un lado. Tras la defensa exitosa de Rhodes y Guevara, Yoshinobu Kanemaru y SHO, integrantes de House Of Torture (NJPW), revelaron ser los siguientes retadores por los títulos de duplas de ROH, invitando a los campeones a pasarse por el Tokyo Dome cuando tenga lugar Wrestle Dynasty.

Kanemaru y SHO nunca se han medido a Rhodes y Guevara, aunque sí saben lo que es haber competido en ROH. Vienen de no salir victoriosos de la última Super Junior Tag League y esta semana cayeron ante United Empire en la gira «Road To Tokyo Dome», por lo que no presentan unas credenciales muy estimulantes.

House of Torture members @kmaru0923 & @njpwShowT send a message to the #ROH World Tag Team Champions with #WrestleDynasty in their sights! pic.twitter.com/1s7ZYEi9ZL — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 21, 2024

► Cartel de Wrestle Dynasty

ROH, según se anunció, tendría cabida dentro del cartel de esta cita del próximo mes, y la que nos ocupa, a falta de confirmarse, sería la primera lucha con un oro de la promotora en liza. Wrestle Dynasty tendrá lugar el 5 de enero desde el Tokyo Dome de Tokyo (Japón), y su cartel provisional es el siguiente.