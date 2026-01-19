El Campeonato EVE se defendió en Mystery Wrestling

En muy escasas ocasiones el máximo título de EVE se ha puesto sobre la mesa fuera de la promotora a la que pertenece, especialmente si hablamos de los últimos años. Por ello, la noticia que nos ocupa merece ser reseñada, cuando dicha presea tuvo cabida en el más reciente show de Mystery Wrestling.

Tampoco es habitual que la promotora que regenta Evil Uno salga del Centre Aydelu de Gatineau (Canadá). En sus seis años de existencia, su única excursión se dio (eso sí, bastante lejos) a Tokyo (Japón), celebrando allí un evento coproducido por ChocoPro el pasado octubre. Y para su segunda, Mystery Wrestling recaló ayer en el Cathays Community Centre de Cardiff (Gales), con la consiguiente presencia de talentos británicos en el cartel.

Uno de ellos, Rhio, la actual Campeona EVE, tenía pendiente estrenarse como monarca desde que conquistara su oro en EVE 141: Elite Encounters. Y anoche lo hizo ante Kristara, gladiadora canadiense habitual de Mystery Wrestling que nunca antes había competido por la preciada presea, con una victoria que supuso una suerte de calentamiento para lo que vendrá el próximo 6 de febrero: ya bajo los focos de EVE, Rhio buscará conservar su estatus frente a Nightshade en el evento Multiverse Rumble. Y si sale airosa, deberá luchar contra Session Moth Martina en Wrestle Queendom VIII el 8 de marzo.

Mystery Wrestling 21 pudo verse gratuitamente a través del canal de YouTube de Mystery Wrestling y del canal de Twitch de Evil Uno.

► Resultados Mystery Wrestling 21

He aquí todo lo que dio sí Mystery Wrestling 21.