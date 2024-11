El «Campeonato del Pueblo» de The Rock es muy popular en WWE

En 2024 se usa «The Final Boss» aludiendo a su rol como directivo de TKO, pero nadie olvida que también se le llama «The Great One», «Brahma Bull» o «The Most Electrifying Man in all of Entertainment». O «People’s Champion». Cuando se menciona uno de estos apodos, bien se sabe que la persona es The Rock.

► El «Campeonato del Pueblo» de The Rock

Pero solo uno de ellos tiene su propio título, aunque no es oficial de WWE, como hemos visto en las últimas apariciones de Dwayne Johnson -curiosamente, «The Rock» es el apodo por el que lo conocen, por ejemplo, en Hollywood-. Sin ir más lejos, el samoano estuvo acompañado por él al final de Bad Blood.

THE ROCK WALKING ABOUT MOMENTS BEFORE HE SHOWED UP AT BAD BLOOD EVERYONE BACKSTAGE WAS SHOOK 😂 👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/GM2wlk6Trc — FADE (@FadeAwayMedia) October 11, 2024

Y es este un cinturón popular entre las Superestrellas, según da a conocer Cody Rhodes en The Flagrant:

«Rock tiene el título de Campeón del Pueblo. Es muy popular en el vestuario. Es su título».

Otro detalle curioso es que el «American Nightmare», en otro tiempo también apodado «Dashing», es que tiene en sus manos tanto el Campeonato Indiscutible como el Campeonato Crown Jewel. Este segundo se ha convertido en un anillo que permanecerá con él pero el primero quizá lo busque The Rock en 2025.

En la misma entrevista, Cody hablaba así del «Campeón del Pueblo»:

«Cuando ocurre algo así (el regreso de The Rock) es muy real. Los fans han tomado una decisión, y es muy real. Creo que hay una tensión persistente, ¿quizás? Yo lo amor. Crecí siendo fan de The Rock. Aún no hemos tenido una charla sobre WrestleMania y lo que pasó (en realidad, sí, en el episodio posterior de Raw, donde acordaron verbalmente volver a verse las caras). Porque apuesto a que su versión de los hechos es un poco diferente. Creo que tal vez recibió algún mal consejo y no le dieron una buena visión de ‘ok, aquí está el esquema, estas son las personas en esa mesa’. Pero, me encantaría si alguna vez pudiéramos tener esa pequeña charla pendiente.»