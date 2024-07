Durante el episodio de WWE SmackDown del 19 de julio, el Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, vio interrumpida su promo por Austin Theory y Grayson Waller. Los ahora ex Campeones de Parejas salieron a escena para increparlo por haber sido atacados por The Bloodline la semana anterior. Lo suyo sería que se fueran a por la facción de samoanos pero (por lo que sea) prefirieron ir los dos contra el «American Nightmare». Afortunadamente para él, contó con la ayuda de Terence Crawford, quien le brindó una silla metálica para deshacerse de ellos.

► Terence Crawford habla de su experiencia en WWE

El Campeón Mundial WBO, WBA, IBF y WBC del boxeo, considerado Campeón Indiscutido del Peso Wélter, así como ex Campeón Superligero en todas ellas y The Ring antes de subir de categoría, comparte cómo fue su experiencia en la WWE en su reciente aparición en The MMA Hour with Ariel Helwani.

«Fue genial. Me invitaron a ir a SmackDown en Omaha. He sido un gran fanático de la lucha libre desde que puedo recordar. Cuando era niño, crecí viendo WWF y viendo a The Rock, Undertaker, Stone Cold Steve Austin. Todas estas grandes estrellas de la lucha libre. Siempre quise imitar los movimientos y las cosas que hacían. Por supuesto, mi ciudad me va a apoyar. Llevé a mis hijos, les encantó. Hicimos lo que hicimos e hicimos historia de nuevo».

Cuando le preguntaron si alguna vez haría una lucha, Crawford respondió: «No sé. No he llegado tan lejos en eso. La experiencia fue inigualable. Fue electrizante. Estaba nervioso haciéndolo. Fue diferente. Fue genial y una buena sensación. No solo era mi ciudad natal, sino que era WWE, una gran plataforma.»

