El cambio que O’Shea Jackson Jr. quiere ver en AEW

Siempre hay algo que AEW (o WWE, NJPW, TNA, CMLL…) puede mejorar y recientemente leíamos a Bully Ray brindando un consejo sobre Kenny Omega:

«Es hora de que Kenny Omega tome una dirección diferente. Todos sabemos que Kenny es una máquina de lucha libre. Me encantó toda la m**** que Gabe Kidd dijo… Me encantó todo lo que dijo. Me encantó su actitud, lo descarado y crudo que fue. ¿Quién es el babyface definitivo en AEW? Es Kenny Omega. Quiero un Kenny Omega luchador. Quiero un Kenny Omega emocional… No necesito movimientos y spots de Kenny Omega… Quiero ver este otro lado de él, y comencé a ver destellos de eso en todo este asunto con Gabe Kidd.»

► Un cambio

Y lo mismo hace ahora el actor O’Shea Jackson Jr. en The Ariel Helwani Show. Pero él no habla del «Best Bout Machine» sino de Jon Moxley y los Death Riders:

«Siento que ha habido un par de cosas que me gustaría que hubieran funcionado mejor. Tienen que dejar de hacer que Jon Moxley y su grupo salgan huyendo de todos. O sea, tenemos que parar con eso. Se supone que son el imperio malvado, y siento que hay demasiados clips de ellos escapando. No voy a decir que es una solución sencilla porque — estoy seguro de que hay un montón de cosas involucradas en esto que no conozco, así que no voy a sentarme aquí y actuar como si yo tuviera las respuestas.»

► Toni Storm y Ricochet

De la misma manera, el hijo del legendario rapero Ice Cube habla de otras estrellas de la casa Élite:

«En realidad, me gusta la dirección que están tomando con Ricochet, convirtiéndolo en este psicópata. Eso está bastante bien, pero la mayoría de las personas que encuentran ese lugar, como Toni Storm y todo lo que hizo cuando encontró ese personaje, realmente despegan. Estoy emocionado por ver lo que hace; siempre me encanta lo que Swerve está haciendo allí».

