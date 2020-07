El cambio a ruda de Bayley: "WWE tenía que confiar en mí"

El cambio a ruda de Bayley causó un gran impacto en el Universo WWE porque desde sus inicios esta luchadora siempre había mostrado su cara más amable. Pero cuando empezó a ser la mala de la película, incluyendo un brutal ataque a sus muñecos hinchables, dio un importante cambio a los ojos de todos. Y no se puede decir que no le saliera de maravilla porque actualmente es la Campeona SmackDown y una de las Campeonas de Parejas WWE.

Fue un cambio necesario completamente para ella -nunca se sabrá cómo le estaría yendo en este momento de no haberlo hecho- y que obviamente la empresa tuvo que permitir. De esto mismo habló la doblemente monarca con Digital Spy.

"Siempre tuve una idea en mi cabeza sobre lo que haría con mi personaje si tuviera que cambiar de bando. Era como tirar todas las cosas y decir: 'oigan, he hecho todo esto y quiero lo que es mío'. Solo necesitaba que WWE confiara en mí para hacerlo . WWE tenía que confiar realmente en mí y permitirme ir a por ello . Tuve que cambiarlo todo y hacer que me creyeran".

Ahora no puede expresarse en su totalidad porque no tiene fanáticos delante a los que atacar, a los que criticar, y en la entrevista comentó precisamente cómo es trabajar sin esta parte fundamental de sus actuaciones, de cara programa.

"Me está ayudando mucho porque realmente no tengo que preocuparme por la aprobación de los fanáticos o preocuparme por si los fanáticos creen en lo que estoy haciendo o si no compran lo que estoy diciendo en promos o algo así. He encontrado cierta molestia en mi personaje. Creo que puede ser muy ruidoso y básicamente hace eco en el Performance Center porque no hay nadie allí y creo que es muy gracioso. Aunque pienso que para los fans es divertido todo este viaje. Especialmente para quienes nos siguen desde que NXT estaba en Hulu y cuando comenzamos en WWE Network. Personas que literalmente nos vierno crecer. Está siendo un viaje divertido y consigues una conexión genial con algunos fanáticos".