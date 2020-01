El bulo que propaga WWE sobre los "sold outs" de AEW

All Elite Wrestling nació hace un año con las expectativas de muchos seguidores ya puestas en que una compañía pudiera ofrecer una alternativa «mainstream» a WWE, ante el mal momento creativo por el que pasa esta desde hace años, después del avance de intenciones que supuso All In. Y la confirmación de sus primeros eventos y episodios semanales contaron con una respuesta de público acorde a la candencia que lograron generar, dentro de las limitaciones de una empresa recién llegada sin tantos canales de promoción como McMahonlandia. Así, los «sold outs» de AEW han sido habituales, y Cody Rhodes adelantó una cifra mágica que lograron alcanzar a finales del pasado mes.

Estamos a punto de vender nuestro boleto número 100000. Eso es genial cuando sumas todo ese dinero y todo lo que genera. Cuando piensas en la idea de que una nueva empresa de lucha libre ha conseguido obtener 100,000 boletos… Cuando piensas en que Dave Meltzer dijo que no podríamos vender 10000… Sé que esto no es lo único que importa en AEW, pero es especial. Estoy emocionado porque llegue ese día.

► Según WWE, los «sold outs» de AEW fueron un fraude

Pero de cara a los medios, el Imperio McMahon estaría propagando otra versión. Dave Meltzer reporta en el más reciente boletín del Wrestling Observer que actualmente se está rodando un documental sobre la industria luchística, y que este equipo de profesionales está obteniendo testimonios de trabajadores de WWE que tachan a tales «sold outs» de AEW de patraña.

La historia viene de gente en WWE que les explicó esa versión. Que las rápidas ventas de boletos y los ‘sold outs’ tan tempraneros se dieron porque la compañía compró todos los boletos. Es una historia difundida motu proprio por talentos de WWE o que la compañía contó a los talentos de WWE. Uno pensaría que la gente no se lo tragaría, pero parece que sí.

No hace falta argumentar por qué tal historia luce absurda. Estrategia que a estas alturas poco nos sorprende viniendo de Vince McMahon, y que dentro de su guerra con AEW supone ya un episodio más. Recordemos aquellas declaraciones del «Chairman» el pasado verano, tildando a su oponente de lucha libre de «sangre y tripas» a fin de que nadie quisiera publicitar un producto que pese a todo, vuelve a vencer a NXT tanto en número de espectadores como en rating.