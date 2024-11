El boxeador Amir Khan está abierto a unirse a WWE

Amir Khan fue un boxeador muy popular durante los 17 años de su carrera profesional (2005-2022). Se retiró con un récord de 34–6. Enfrentó a grandes nombres del deporte como Canelo Álvarez o Terence Crawford. En la actualidad, mientras afronta una suspensión de dos años por dopaje, el oriundo de Bolton, Inglaterra, de 37 años, ejerce labores de promotor a través de Khan Promotions, realizando la Super Fight League y la Super Boxing League, o de entrenador en Amir Khan Academy.

► ¿Amir Khan en WWE?

Hasta ahora, nunca ha tenido relación con la lucha libre, pero está abierto también a adentrarse en la WWE, según le dice a Prime Casino:

«La WWE es algo que hemos estado viendo desde que éramos niños pequeños. Recuerdo cuando se llamaba WWF. Sí, definitivamente. Me encantaría probarlo un poco. Es puro entretenimiento. Sería divertido, ¿eh? No le diría que no a eso. Es algo a lo que me lanzaría sin dudar. Es algo que he estado viendo durante mucho tiempo, incluso antes de dedicarme al boxeo. Todos solíamos verlo con nuestras grandes almohadas, haciendo los choke slams y lo que sea. Sería genial y algo a lo que nunca le diría que no».

Se entiende que no estaría buscando convertirse en luchador sino en realizar apariciones como a lo largo del tiempo han hecho otros púgiles como Mike Tyson, Floyd Mayweather o Tyson Fury. Estos dos últimos además llegaron a tener combates, uno contra The Big Show en WrestleMania 24 y el otro contra Braun Strowman en Crown Jewel 2019. A día de hoy nada se sabe de si eso finalmente va a suceder pero de momento el británico ha dado un primer paso en esa dirección.

¿Te gustaría ver al boxeador Amir Khan en WWE?

