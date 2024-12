Ciryl Gane está a sólo unos días de volver al octágono, donde se enfrentará al ex campeón de peso pesado de Bellator Alexander Volkov en una revancha en el UFC 310 el 7 de diciembre.

Esta pelea estaba programada inicialmente para octubre en el UFC 308, pero Volkov se retiró debido a una lesión de rodilla.

Antes de su próximo combate, Gane sigue reflexionando sobre su devastadora derrota ante el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, en el UFC 285 de marzo de 2023, una derrota que él describe como una experiencia de aprendizaje fundamental.

Se recuperó de forma impresionante con una victoria por nocaut técnico sobre Serghei Spivac en un evento UFC Fight Night en París seis meses después.

Hablando durante el episodio UFC 310 Countdown, Gane se abrió sobre su mentalidad durante la pelea con Jones, admitiendo que se sentía desconectado en la jaula.

«Cuando miro hacia atrás, es obvio que no estaba allí. Representaba exactamente cómo me sentía el día de la pelea. Fue una total incomprensión de lo que estaba ocurriendo», dijo Gane. «No me reconozco allí. Es algo que nunca he hecho en mi vida. Nunca había peleado así. Mi gestión de la distancia, mis movimientos, el estado de alerta que me encanta mostrar… no tenía nada de eso».

A pesar del revés, Gane considera la experiencia como un punto de inflexión en su carrera.

«Mirando hacia atrás, creo que esta experiencia puede haber sido beneficiosa», continuó Gane. «A mí, personalmente, me ayudó a volver a centrarme en mí mismo. Me dio un espíritu de revancha, un espíritu competitivo».

Ahora, totalmente centrado y decidido, Gane buscará capitalizar su crecimiento mientras se prepara para una segunda reunión con Volkov, con la esperanza de solidificar su camino de regreso a la cima de la división de peso pesado.