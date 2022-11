Quill Lewis Gargano quizá sea un nombre del que debamos acordarnos de cara al futuro por si dentro de unos cuantos años se convierte en una Superestrella de WWE. De momento, lo conocemos como el hijo de Johnny Gargano y Candice LeRae que todavía es un bebé. Nació el 17 de febrero de 2022. Es la razón de que su madre estuviera tanto tiempo alejada de la programación de la compañía luchística así como de que su padre estuviera alejado de la lucha libre tras terminar su contrato con la misma ya que quiso quedarse con su familia y no estar atado a su trabajo.

Por otro lado, si algún día tiene interés en trabajar en WWE –no como Ash Irvine, el hijo de Chris Jericho, que prefiere hacer lo suyo– tendrá que hablar con Triple H para ver qué opina. Aunque obviamente sus padres pueden abrirle esa puerta. Ya veríamos entonces qué le parece al jefe creativo. Por lo pronto, ambos ya se conocen, así que ya han dado un paso en ese sentido. Fuera de bromas, realmente HHH se tomó recientemente una foto con Quill Lewis Gargano como «Johnny Wrestling» da a conocer en una reciente publicación en redes sociales.

We had to make it official last night..

No debut is complete without the @TripleH point! #NXTChamp2040 #WWERaw #BabyWrestling pic.twitter.com/7fRSjIYZdf

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) November 29, 2022