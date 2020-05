Después de unas semanas ausente tras haber perdido el Campeonato Femenil NXT en WrestleMania 36, Rhea Ripley ha vuelto a la acción para retomar su rivalidad con Charlotte Flair, actual monarca de la marca amarilla de WWE. La noche de ayer quedó claro que la rubia no se ha olvidado de ella y que más temprano que tarde tendrán que volver a verse las caras.

► El atuendo de Rhea Ripley sufre cambios

Por ahora no está claro cuando la ex reina va a tener una nueva oportunidad de volver a coronarse, queda ver qué ocurre en las próximas semanas. Mientras, tenemos que destacar su reciente visita a The Bump, durante la cual habló de cuestiones que seguro que interesan a sus fanáticos. Una de ellas tiene relación con su atuendo, al menos con una parte de su atuendo, que ella misma ha estado haciendo hasta ahora, pero que tiene que dejar de hacer.

"Soy una persona creativa y muy perfeccionista. Me gusta que todas las partes de mi atuendo estén en su lugar perfecto. Pero he tenido que dejar de hacer mis pantalones. Solía hacerlos yo misma, encargarme de cada una de las partes, pero ahora no puedo porque me toma mucho tiempo y no dispongo de tanto. Aunque sí continúo haciendo mis chaquetas, que es lo que más me gusta. Me relaja hacerlo".

Hablando de los pantalones, estos tapan muchos tatuajes de la luchadora. Precisamente no hace mucho comentó que luce pantalones con ese mismo objetivo, indicando además que la empresa no le permite tatuarse lugares del cuerpo que queden a la vista. Por otro lado, tampoco se espera que cambie demasiado el atuendo de Ripley, pues si bien no podrá continuar haciéndolos, sí podrá seguir eligiendo los diseños.