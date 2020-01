No siempre tuvo el mismo atuendo como luchador y ahora lo vemos con muchos diferentes en sus películas, pero quienes piensan en John Cena siempre lo ven con el mismo, el que ha utilizado durante la mayor parte de su carrera en WWE. Aún lo sigue usando ocasionalmente cuando aparece en la empresa de lucha libre, como ocurrirá con toda probabilidad en WrestleMania 36. A no ser que aparezca de nuevo como el Doctor of Thuganomics, que es lo que hizo en la edición del magno evento del año pasado.

► El atuendo de John Cena

Pero, en resumen, todos visualizan con este look al 16 veces Campeón Mundial:

Es verdad que con el paso de los años ha ido recortando la longitud del pantalón, además de que ha utilizado diferentes colores. Pero es el atuendo más reconocible de Cena y del mismo ha hablado el veterano luchador en el programa de James Corden. «The Champ» contó por qué tomó la decisión de utilizar este tipo de pantalón después de haber probado otros.

«Quería lucir algún tipo de ropa de calle porque mi personaje era un tipo duro al comienzo. Un aspirante a rapero de West Newbury. Eso es difícil de hacer con una trusa. También me puse pantalones cargo enfrente del mundo en un par de ocasiones. Pero estaba arriesgando mi vida luchando con otra Superestrella con la que intento tener un combate pero todos están mirando mi… Entonces pensé que los pantalones denim era jugar seguro. ¡Y han vuelto, así que resistieron el paso del tiempo!».

Ahora no tenemos tantas oportunidades de verlo con ese atuendo, pero sí con muchos otros. En sus películas lo hemos visto incluso desnudo, solo con una toalla tapando sus partes íntimas, con tatuajes hasta el cuello, vestido de marine de Estados Unidos o de bombero. Y próximamente lo veremos como el superhéroe Peacemaker en The Suicide Squad.