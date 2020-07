El Arsenal, de la Premier League, usa la música de Triple H

La música de Triple H es una de las más icónicas de WWE. Todo el mundo sabe quién va a aparecer en escena cuando suena la canción The Game de Motorhead, cuando suena: "¡Time to play the game! ¡Time to play de game!".

El Universo WWE ya no puede escucharla tanto como querría porque no suele tener combates. En 2019 tuvo cuatro pero en 2020 todavía ninguno. Y tampoco hace demasiadas apariciones especiales en televisión. Aunque cada vez que se presenta de alguna manera ante los fanáticos el tema suena y todos se ponen a celebrar y a cantarlo.

► El Arsenal usa la música de Triple H

Bien es sabido que el imperio luchístico de Vince McMahon trasciende la lucha libre profesional. En incontables ocasiones se ha visto a otros atletas, de la NFL, la NBA o la MLB imitando a las Superestrellas. Y ahora aparece un equipo de fútbol utilizando dicha música para hacer su entrada después del descanso de un partido.

Hablamos del Arsenal, uno de los clubes ingleses más grandes de la historia. Actualmente están novenos en la Premier League y buscando entrar en la Europa League, para lo cual necesitan mucha motivación. ¿Qué mejor para conseguirla que la mitica canción?

Triple H has arrived in the Emirates pic.twitter.com/bv6PyNppGp — MR10x ✨ (@MR10__x) July 15, 2020

La verdad es que surtió efecto porque el equipo entrenado por el español Mikel Arteta venció 2-1 al Liverpool, actual campeón de la liga. Cabe mencionarse que no es la primera vez que el fútbol inglés se relaciona con la compañía de lucha libre.

El año pasado pudo verse en una ocasión a Raúl Jiménez, estrella mexicana de los Wolves, haciendo un homenaje a Cinta de Oro (entonces, Sin Cara), o a Wayne Rooney, estrella del fútbol mundial, apareciendo en Monday Night Raw para dar una bofetada a Wade Barrett. En la Premier League saben bien lo que es WWE.