El arrepentimiento de Beth Phoenix por su carrera en WWE

Beth Phoenix es tres veces Campeona Femenil WWE y una vez Campeona de las Divas. Durante los años en que estuvo en activo fue una de las luchadoras más dominantes de la empresa más grande del mundo de lucha libre. Una vez retirada entró al Salón de la Fama y cualquiera que la conozca la considera una leyenda de los encordados. ¿De qué podría estar arrepentida?

Para lamento de la «Glamazona», para lamento de todos, la Revolución (ahora Evolución) Femenil no comenzó hasta poco después de que se retirara, por lo que se perdió muchas cosas que las mujeres han vivido en el Imperio McMahon desde entonces. Por ahí van los tiros de cuál es uno de los pocos arrepentimientos que tiene de su aventura como Superestrella.

To answer your question, one of my only career regrets was that I never had the opportunity to compete in a steel cage.

— Betty Phoenix (@TheBethPhoenix) January 17, 2020