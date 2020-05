Matt Hardy debutó hace una semana en un ring de AEW, cuando participó en una lucha callejera haciendo equipo con Kenny Omega, cuando se enfrentaron a Chris Jericho y Sammy Guevara, que en la práctica terminó siendo un enfrentamiento de dos contra cinco, pues los miembros de The Inner Circle intervinieron en la misma, logrando la victoria para Jericho y Guevara.

► Matt Hardy revela lo más importante que aprendió en su carrera

Matt Hardy estuvo en una entrevista en vivo de Inside The Ropes donde habló sobre sobre una variedad de temas, incluyendo su carrera en la WWE, y sobre los diferentes personajes que ha utilizado, dándole mucho crédito por todo lo que tanto Jeff como él aprendió de Michael Hayes. Los Hardy Boyz fueron manejados por el hoy productor de WWE al principio de su carrera.

Esto recordó Matt Hardy respecto a Hayes, a quien lo calificó como alguien de la vieja escuela:

"Nos gustaría irnos después de un largo día de televisión, show en vivo o lo que sea. Nos gustaría disfrutar de una buena comida antes de hacer esto. '¿Obtener una buena comida? ¿Qué demonios? "Acabas de tomar un paquete de seis cervezas y una cosa de licor'. Eso es lo que todos los muchachos de la vieja escuela hicieron en su día, e hicimos un trato que podríamos parar y comer si el lugar en el que estamos tiene un bar. Esa es la única manera."

"Sin embargo, habrían algunas noches en que lo acostaríamos cuando estaba quemado, acabado hasta el final cuando estuviéramos muy atentos con Matt Hardy y Brother Nero".

Matt también ha sido alguien que ha gustado trabajar con diferentes personajes, incluso en las redes sociales, y recordó sobre lo más importante que aprendió de Hayes. Habló sobre la credibilidad de un luchador con respecto a la aspecto físico y cómo siempre trató de incorporar eso en su estilo.

"En la lucha profesional, lo más importante y más importante de ser un intérprete o ejecutor en el ring es que cuando los fanáticos te miran, tienen que creer realmente que puedes patearles el trasero, basándose solo en el aspecto físico. No hay diferencia si puedes hacer un millón de maniobras geniales, si haces todos estos movimientos geniales, si la gente no cree que puedes pelear, si no creen que puedes ser físico, entonces es va a ser un problema porque así es como te creen. Es casi como que menos es más, más simple es mejor. Empecé a incorporar más de eso."

"A veces funcionó en mi contra de alguna manera porque Jeff siempre fue el que hizo las cosas llamativas, y a veces, eso eclipsó las cosas que estaba haciendo. Fui un poco más sólido que él en cuanto al trabajo. Siempre me aseguré en ser alguien rudo y duro. Físicamente, estaba bien en cuanto a poder pelear, así que pude incorporar más ese aspecto y ser más creíble, mucho más legítimo. Eso es algo muy importante en esta industria de lucha profesional."