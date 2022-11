El apasionado mensaje de Shelton Benjamin después de Raw

Shelton Benjamin no tuvo su mejor noche en Raw pero después del programa se tomó unos minutos para dedicar un apasionado mensaje tanto al Universo WWE como a Austin Theory, que no solo lo venció sino que lo calificó como un dinosaurio para burlarse de los muchos años que lleva en el negocio.

► Shelton Benjamin habla claro después de Raw

«Que Austin Theory se refiera a mi, a tipos como yo, que hemos estado aquí todo el tiempo, tipos que somos fuertes, tipos que nos preocupamos por esta compañía, que hemos estado aquí durante 20 años, como dinosaurios, ¿crees que eso lo tomo como un insulto? No, lo tomo como un cumplido. ¿Dónde va a estar Austin Theory dentro de 20 años? ¿Va a ser Campeón WWE? ¿O va a ser como esas otras millones de Superestrellas que vinieron aquí, tuvieron sus 15 minutos de fama y se fueron? Yo he estado aquí durante casi 23 años trabajando duro, noche sí, noche también, ganara, perdiera o empatara. ¿Crees que esta es una mala noche para mí? No es la primera vez que pierdo.

«Durante 20 años, me han pateado el trasero y he seguido adelante. Todavía estoy aquí, todavía estoy luchando, todavía soy uno de los mejores atletas del elenco. Y no hay ninguna Superestrella que pueda ponerme en duda. ¿Puedes llamarme dinosaurio después de 23 años? Después de 23 años poniendo sonrisas en las caras de la gente, de ganar campeonatos, después de todo lo que he dado a esta compañía… ¿Y crees que eso es un insulto para mí? Austin Theory, más te vale desear que tu carrera llegue al punto en que te llamen dinosaurio. Porque lo último que querrías enfrentar es a un T-Rex llamado Shelton «El Estandarte Dorado» Benjamin».