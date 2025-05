El anunciador Mark Nash, oficialmente en WWE.com

Ya se puede decir que Mark Nash ha pasado con buena nota su período de prueba como anunciador en WWE. En realidad, esto no tomará a nadie por sorpresa ya que poco después de su debut en Friday Night SmackDown el 28 de marzo Triple H lo elogiaba así:

.@MarkShunock crushed it in his first night as the in-ring announcer for #SmackDown. Congratulations and welcome to the team. pic.twitter.com/m75W0fnqPy

— Triple H (@TripleH) March 29, 2025