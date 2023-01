En WWE vuelve a haber temor entre las Superestrellas de que se den nuevos despidos masivos ahora que Vince McMahon ha regresado. También hay quienes están preocupados por su despido si la compañía se vende. Y no faltan tampoco los que estarían dispuestos a irse por voluntad propia si la venta es a Arabia Saudí. El mandamás ha vuelto para revolucionar el imperio y veremos en qué queda todo. De momento, ha sido nombrado presidente de la Junta Directiva, aunque quiso volver a ser el Director Creativo y no pudo (por ahora).

Dicho esto, no está claro si alguno de estos elementos tiene relación con la reciente salida de la empresa de Sudu Shah, quien hasta ahora era anunciador de NXT Level Up. Él mismo acaba de comunicar en redes sociales que ya realizó su último show, sin desvelar nada acerca del motivo de su adiós, si su contrato terminó y no fue renovado porque él mismo no quiso o porque la organización no quiso, o lo despidieron, o solicitó su rescisión. Aunque en su comunicado no da a entender que se vaya en malos términos.

Yesterday was my final day with the WWE. What an incredible experience working with some of the most talented people I’ve ever met. Thank you to everyone who watched and supported every week! pic.twitter.com/RUT0pL1B8M

— Sudu (@sudu_tv) January 11, 2023