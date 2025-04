¿El anunciado show de AEW en México aceleró que WWE comprase AAA?

La mayoría de seguidores con los que cuenta WWE seguramente soslayaran la noticia, imbuidos por la euforia de la celebración de WrestleMania. Pero quienes conserven un poco de espíritu crítico, seguro no quedarán indiferentes hacia el hecho de que WWE ahora controle AAA.

Nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, ha expresado en las últimas horas su preocupación ante lo que puede significar el fin de la lucha libre mexicana tal y como la conocemos. Porque las intenciones, según sugirió Triple H en la rueda de prensa posterior a la WrestleMania sabatina, son ambiciosas. Por no decir imperialistas.

A partnership that will benefit the entire world of sports-entertainment. @luchalibreaaa has been a cultural mainstay in Mexico and the home to many @WWE Superstars. This partnership will guarantee that AAA remains the premier destination for wrestling in Mexico.



