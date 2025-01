El antes y el después en WWE a juicio de Undertaker

El miembro del Salón de la Fama The Undertaker forma parte de la WWE desde hace 35 años. De su debut el 19 de noviembre de 1990 en el programa Superstars donde venció a un luchador llamado Mario Mancini hasta su reciente aparición en el estreno de Raw en Netflix junto a la campeona mundial Rhea Ripley.

► Una atmósfera diferente

Tres décadas y media durante las cuales El Enterrador ha vivido, visto y escuchado de todo en la World Wrestling Entertainment. Por eso existen pocos mejores que él para señalar las diferencias entre unas épocas y otras, como entre la actual bajo el régimen de Triple H y la anterior con Vince McMahon como mandamás.

En el nuevo episodio de Six Feet Under with Mark Calaway, «The Deadman» indica que el paso de un jefe a otro ha sido como un antes y un después:

«Ahora todo es muy relajado entre bastidores… Tienes a gente en las esquinas grabando TikToks. Creo que es un testimonio de la confianza que Triple H y Nick Khan tienen en todos para hacer su trabajo.»

«En los viejos tiempos, si el jefe estaba estresado, todos los demás también lo estaban. Ahora hay una confianza en el sistema que marca la diferencia.»

«Triple H transmite tanta energía positiva, y eso resuena en todo el equipo. Es una atmósfera completamente diferente.»

Esta nueva dinámica, apunta Taker, permite a los talentos centrarse más en su creatividad y sus actuaciones, en lugar de preocuparse por la política o la presión detrás del escenario. El veterano elogia al director de contenido y al presidente por marcar el comienzo de esta nueva era.

