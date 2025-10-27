El amor y sacrificios de Andrade por la lucha libre

Andrade «El Ídolo» vuelve a México. En su tierra natal, recueda la muerte de su madre, el susto con su padre y resalta su amor por la lucha libre profesional.
► Andrade: Amor por la lucha
On October 18, 2003,
my debut as a professional wrestler.
My first paycheck was $4 dls. 80 pesos Mexicanos
I was only 13 years old.
All I cared about was wrestling and enjoying the business. I invested so much of my time in the business. When I was in Saudi Arabia, my mother… pic.twitter.com/KwkHoROrxF
— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) October 27, 2025
El 18 de octubre de 2003 fue mi debut como luchador profesional.
Mi primer pago fue de 4 dólares, equivalentes a 80 pesos mexicanos.
Solo tenía 13 años.
Lo único que me importaba era la lucha libre y disfrutar de este negocio. Invertí muchísimo de mi tiempo en él.
Cuando estuve en Arabia Saudita, mi madre falleció, y no alcancé a regresar a tiempo para despedirme, además tenía una lucha por el campeonato contra Finn Bálor.
Este año 2025 me sucedió algo parecido en Europa: mi padre casi muere, y tampoco estuve allí, entre otras cosas.
Son cosas que uno hace porque ama este negocio, y esto pasa en muchas empresas.