El amor y sacrificios de Andrade por la lucha libre

Andrade «El Ídolo» vuelve a México. En su tierra natal, recueda la muerte de su madre, el susto con su padre y resalta su amor por la lucha libre profesional.

► Andrade: Amor por la lucha

On October 18, 2003,

my debut as a professional wrestler.

My first paycheck was $4 dls. 80 pesos Mexicanos

I was only 13 years old.

All I cared about was wrestling and enjoying the business. I invested so much of my time in the business. When I was in Saudi Arabia, my mother… pic.twitter.com/KwkHoROrxF — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) October 27, 2025

El 18 de octubre de 2003 fue mi debut como luchador profesional.

Mi primer pago fue de 4 dólares, equivalentes a 80 pesos mexicanos.

Solo tenía 13 años.

Lo único que me importaba era la lucha libre y disfrutar de este negocio. Invertí muchísimo de mi tiempo en él.

Cuando estuve en Arabia Saudita, mi madre falleció, y no alcancé a regresar a tiempo para despedirme, además tenía una lucha por el campeonato contra Finn Bálor.

Este año 2025 me sucedió algo parecido en Europa: mi padre casi muere, y tampoco estuve allí, entre otras cosas.

Son cosas que uno hace porque ama este negocio, y esto pasa en muchas empresas.