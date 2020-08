Este es el ambicioso plan de Randy Orton para su retiro

Randy Orton se enfrentará a Drew McIntyre en SummerSlam este domingo, con la finalidad de buscar coronarse como campeón mundial por décimo cuarta vez. Quizás este sea el reto más fuerte que el actual Campeón WWE tendrá en su camino desde que se alcanzó la cima en WrestleMania 36, ya que Orton ha vuelto a ser el ser despiadado de hace una década, poniendo fuera de circulación con sendos puntapiés a leyendas como Edge, Christian, Big Show y Shawn Michaels.

Randy Orton tiene 40 años y cada vez el final de su carrera está más cerca, aunque no lo haya dicho oficialmente. Sin embargo, fuera de John Cena, es la única Superestrella capaz de amenazar el récord de 16 Campeonatos mundiales que comparten Ric Flair y el propio Cena, y que ha sido infranqueable por un buen rato.

Este domingo Orton podría dar un paso más adelante si vence a Drew McIntyre, pero aún si eso ocurriera, tendría que perder y volver a ganar el título en tres ocasiones más. Sin embargo, el propio Ric Flair tuvo esa visión y la compartió en Raw la semana pasada, antes de que fuera atacado por The Viper.

En una entrevista reciente con Alex McCarthy de TalkSPORT, Randy Orton habló de varios temas, incluyendo su venidero encuentro contra Drew McIntyre y sus planes a futuro, en donde se ha puesto como objetivo llegar al Campeonato número 17 antes de su retiro. Incluso hasta indicó cuál sería el momento ideal para hacerlo: Enfrentándose a John Cena, con Ric Flair en su esquina, en WrestleMania.

Randy Orton says in three of four years, he wants to be tied on 16 world titles with John Cena - who would be heel and have Ric Flair in his corner - and they face off at WrestleMania to see who gets the record number 17 and they both have to retire after.

Sin duda, una visión agresiva de Randy Orton, pero que en definitiva resulta ser "lo mejor para los negocios". Simplemente ha planteado el escenario perfecto, no solo para su retiro, sino también para el de Cena -otra leyenda de la compañía por derecho propio-, con quien ya ha rivalizado por el título máximo en el pasado.

Y hablando de retiro, Orton confirma que aún estamos muy lejos de ver lo último de The Viper, ya que planea estar por mucho tiempo más en el negocio, lo cual lo convierte en posible candidato a romper el récord de 16 campeonatos de Cena y Flair. Recordemos que el año pasado volvió a renovar contrato y este vence en el 2024.

Randy Orton says it pisses him off when announcers say he's been in the ring for 18 years. He feels it's shortchanging him.

He says he's going on 21 years in total and he's going to talk about it on air more. He want to have a 30 year career. That's his aim.

