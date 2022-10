Prácticamente siempre han estado relacionadas la lucha libre profesional y Hollywood. Sin ir más lejos, ahí tenemos a The Rock preparando (o eso parece) su retorno a WWE mientras estrena un nuevo éxito en cines, Black Adam. John Cena, Batista… no faltan quienes tengan una carrera en ambos mundos. Ahora vamos con Cody Rhodes, pero no para hablar de una nueva película o de su regreso a los encordados tras la lesión sino para hacernos eco de que su agente ha sido despedido de la agencia donde trabajaba.

► El agende de Cody Rhodes, despedido

Deadline informa de que Brian Wittenstein, agente de Hollywood, del «American Nightmare» y de Brandi Rhodes, ha dejado la agencia de talentos Hyperion. Según múltiples fuentes que hablaron con el citado medio, uno de los clientes de Wittenstein se puso en contacto con la compañía para acusarlo de comportamiento inapropiado. Después de investigar la denuncia, se descubrieron casos anteriores de acoso sexual. Hyperion anunció que Wittenstein dejó la agencia, pero no dio el motivo. Según Wittenstein, la separación fue amistosa.

El informe señala también que Wittenstein ha represetado a otros profesonales de la lucha libre, pero sus nombres no han trascendido de momento. Sí que sabemos que el agente estuvo trabajando para IMPACT! Wrestling hasta 2011, año en que se unió a WWE, lo que llevó a la primera a demandar a la segunda porque Wittenstein supuestamente había compartido información confidencial. La demanda fue retirada en 2013. Que sepamos actualmente no tiene más relación con los encordados que la que tiene con los Rhodes.

Y veremos cómo afecta su salida de Hyperion a la misma pues cualquiera pensaría que Cody y Brandi van a seguir en la agencia con un agente distinto. Pero esto no está confirmado ni tenemos ningún tipo de información al respecto. Continuaremos informando cuando tengamos más novedades.