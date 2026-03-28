El adiós de Satánico; cae la melena de Sugehit; Hechicero, monarca completo y más

por

Nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL» con la información más representativa surgida durante una intensa semana d actividad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Con gran éxito se celebró Homenaje a Dos Leyendas, con el reconocimiento en vida a El Satánico, quien tuvo su emotivo retiro luchístico. El evento estuvo redondeado con la disputa de dos títulos, además de varios choques excepcionales.

No nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 13/marzo/2026 – Homenaje a Dos Leyendas

La trampa definió el combate: Euforia apareció de forma ilegal para inclinar la balanza, permitiendo que Averno derrotara con foul a Último Guerrero. De esta manera, Los Infernales superaron a Los Guerreros del Infierno.

Puede ser una imagen de texto

En una noche histórica, El Satánico cerró su carrera con triunfo al imponerse primero a Atlantis y después a Blue Panther en un memorable triangular de Leyendas.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

El Triangular de Amazonas tuvo consecuencias definitivas: luego de que La Magnífica salvara su cabellera, Princesa Sugehit fue rapada por Marcela.

Puede ser una imagen de texto

Max Star desenmascaró a Pólvora en la final del Octagonal Infernal. Tras la derrota, reveló su identidad como José Luis Grande Escalante.

Puede ser una imagen de texto

El reinado continúa para el Sky Team: Místico, Máscara Dorada y Neón resistieron el castigo de Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel Garcia, acompañados por Marina Shafir, para retener el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

 

La historia se escribió en la Catedral de la Lucha Libre: Hechicero derrotó a Claudio Castagnoli y se proclamó nuevo Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL en la Arena México.

Puede ser una imagen de texto

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Relevos Increíbles: Dark Silueta, Lluvia, Valkiria, Zeuxis vencieron a La Catalina, La Jarochita, Persephone, Skadi (10:44).
2) Copa Infernal: Averno venció a Rey Bucanero, Toscano, Último Guerrero, Mephisto, Euforia (15:46). Orden de Eliminación: Rey Bucanero (vía Mephisto), Mephisto (Tarzan Boy), Tarzan Boy (Euforia), Euforia (Ultimo Guerrero), Ultimo Guerrero (Averno) quedando Averno como el ganador.
3) Satánico venció a Blue Panther, Atlantis (10:46). Satanico eliminó a Atlantis y luego a Panther para ganar.
4) Triangular de cabelleras de Amazonas: Princesa Sugehit cayó ante Marcela, La Magnifica (12:37). Magnifica eliminó a Marcela, y Marcela venció a Sugehit
5) Octagonal Infernal: Pólvora perdió ante Hombre Bala Jr., Max Star, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Virus, Cancerbero, El Coyote (29:20). Orden de escape: Hombre Bala (beat Cancebero), Virus (Calavera I), Calavera I (Polvora por DQ), Cancebrero (Calvera II), Coyote (Calavera Jr. II), Calavera Jr. II (Polvora), Max Star (Polvora) quedando Polvora como el perdedor y cayendo su máscara.
6) Campeonato Mundial de Tríos CMLL: Máscara Dorada, Místico, Neón © vencieron a Daniel García, Jon Moxley, Wheeler Yuta (12:44) defendiendo el título. Third defense.
7) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Hechicero venció a Claudio Castagnoli © (18:19) conquistando el título.
.

• Sábado de Arena Coliseo – 14/marzo/2026

La astucia y la experiencia marcaron la diferencia: Virus sacó ventaja de un error de Max Star para quedarse con la victoria en el Torneo Cibernético con los participantes del Octagonal Infernal de Homenaje a 2 Leyendas.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

La contundencia de Xelhua fue clave: al aplicar La Cruz de los Remedios sobre Shoma Kato, aseguró la victoria junto a Explosivo frente a la dupla japonesa completada por Yutani.

Puede ser una imagen de texto

La coordinación y fuerza de Stuka Jr. y Gran Guerrero marcaron la diferencia para que Los Guerreros Laguneros superaran a Esfinge y Star Black en la batalla semifinal.

Puede ser una imagen de multitud y texto

Aunque Bárbaro Cavernario y Difunto dominaron con su estilo rudo, la reacción de Máscara Dorada y Templario en los momentos decisivos fue determinante para quedarse con la victoria en el combate estelar.

Puede ser una imagen de texto que dice "RO ROSHFRANS 新 ROS ROS ROSHFRANS ROSHFRANS ചയය PHOLCIM アいン"

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Match Relámpago: Péndulo venció a Sangre Imperial (7:44)
2) Torneo Cibernético: Virus venció a Max Star, Calavera Jr. I, Pólvora, Hombre Bala Jr., Calavera Jr. II, Cancerbero, El Coyote (24:21). Al inicio se hizo una campal para determinar el orden de las luchas. Orden de Eliminación: Cancebrero (via Coyote), Hombre Bala (Calavera I), Calavera II (Polvora), Polvora (Virus), Coyote (Max Star), Calvera I (Virus), Max Star (Virus)
3) Explosivo y Xelhua vencieron a Shoma Kato y Yutani (16:07).
4) Gran Guerrero y Stuka Jr. vencieron a Esfinge y Star Black (18:27)
5) Atlantis Jr., Flip Gordon, Neón vencieron a Averno, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. (18:00).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 15/marzo/2026

El exceso de confianza les costó caro: cuando Dragón Legendario y Explosivo festejaban anticipadamente, Blue Panther Jr. fue sorprendido por Akuma, quien con una tacleada aseguró la victoria junto a Los Gemelos Diablo.

Puede ser una imagen de texto

Ángel de Oro hizo válida la promesa que hizo en CMLL Informa al derrotar a Esfinge con una plancha, firmando un triunfo contundente y limpio en este mano a mano.

Puede ser una imagen de texto

Aunque Bárbaro Cavernario y Difunto dominaron con su estilo rudo, la reacción de Máscara Dorada y Templario en los momentos decisivos fue determinante para quedarse con la victoria en el combate estelar.

Puede ser una imagen de texto que dice "RO ROSHFRANS 新 ROS ROS ROSHFRANS ROSHFRANS ചയය PHOLCIM アいン"

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Eléctrico y Fuego vencieron a Carnifice y Robin
2) Brillante Jr. y Magia Blanca vencieron a Okumura y Shoma Kato
3) Relevos Increíbles: Kimba, Tenochca, Volador Jr. vencieron a El Cobarde, Guerrero Maya Jr., Star Jr.
4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II b Blue Panther Jr., Dragón Legendario, Explosivo
5) Ángel de Oro venció a Esfinge
6) Máscara Dorada y Templario vencieron a Bárbaro Cavernario y Difunto
.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/marzo/2026

Tessa Blanchard se lleva la gloria en este Torneo Cibernético de Amazonas

 

Calavera Jr. I se corona Campeón Nacional de Peso Ligero! Rayo Metálico es destronado en El Templo del Dolor.

 

Yutani fue reforzado por Okumura y Shoma Kato para salir avante ante La Fuerza Poblana (Stigma, Xelhua y Arkalis).

 

Último Guerrero se cobró la afrenta de la Copa Infernal y venció a Averno en un duelo de Guerreros Laguneros (completados por Gran Guerrero y Stuka Jr.) contra Infernales (complementados por Euforia y Mephisto).

 

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Meyer y Tiger Boy vencieron a Black Tiger y Rey Apocalipsis
2) Torneo Cibernético: La Magnifica, Lluvia, Marcela, Skadi, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Keyra, Metálica, Sanely, Valkiria
Orden de eliminación: Valkyria, La Magnifica, La Metalica, Skadi, Candela, Sanely, Marcela, Keyra, Lluvia quedando Tessa como la ganadora.
3) Campeonato Nacional Ligero: Calavera Jr. I venció a Rayo Metálico © conquistando el título
4) Okumura, Shoma Kato, Yutani vencieron a Arkalis, Stigma, Xelhua
5) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto

.

• Martes de Arena México – 17/marzo/2026

Cuando todo apuntaba a una victoria de Marcela, La Jarochita y Skadi, la intervención decisiva de Zeuxis con rodillazos sobre la veracruzana inclinó la balanza para que, junto a Keyra y Olympia, se llevaran la victoria.

Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎ROSHFRANS RO FRANS SIGUENOS X 5 ROSHFRANS ス עגו 場岛 comocE, f國意 BLACHAITUN CUCHA IUR COMOCE CONVIVE VIVE‎"‎

La victoria en dos caídas consecutivas de Volador Jr. y Vegas Depredador sobre Flip Gordon y Xelhua encendió la rivalidad, y de inmediato, El Depredador del Aire retó a Flip por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

Puede ser una imagen de texto

La victoria se definió con técnica depurada en el encuentro estelar: Atlantis Jr. sometió a Averno con La Atlántida, asegurando el triunfo junto a Máscara Dorada y Templario frente a Yutani, Ángel de Oro y el propio Amo y Señor.

Puede ser una imagen de texto que dice "N US -VPRO STARDOM 120 IFRANS - SH La0 RO L ODKRIS IRO ROSHFRANS ROSI MLL OELLCHALIBIE 生 2"

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Diamond y Fury Boy vencieron a Hunter y Konjuro (10:00)
2) Camaleón Jr. y Draego vencieron a Makará y Poseidón (11:02).
3) Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Valiente Jr. vencieron a Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca (11:33).
4) Keyra, Olympia, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Marcela, Skadi (13:45).
5) Vegas Depredador y Volador Jr. vencieron a Flip Gordon y Xelhua (9:12).
6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Templario vencieron a Ángel de Oro, Averno, Yutani (16:21).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/marzo/2026

Dark Silueta y Persephone ejercieron toda su rudeza para superar a Tessa Blanchard y La Catalina en un combate de Amazonas de alto nivel

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Kemalito aprovechó sus recursos para inclinar el duelo a su favor ante Periquito Sacaryas, en un mano a mano de constante intercambio.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Bárbaro Cavernario resistió y controló la velocidad de Fugaz, definiendo a su favor el match relámpago.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Los tapatíos Esfinge y Star Black, respaldados por Neón, contuvieron el ataque del Galeón Fantasma para llevarse la victoria en la estelar.

Puede ser una imagen de texto

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Alexius, Carnifice, Kali
2) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy
3) Adrenalina, Fantástico, Optimus, Trono vencieron a Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, Persa, Ráfaga
4) Dark Silueta y Persephone vencieron a La Catalina y Tessa Blanchard
5) KeMalito venció a Periquito Zacaryas
6) Match Relámpago: Bárbaro Cavernario venció a Fugaz
7) Esfinge, Neón, Star Black vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 27/marzo/2026

Imagen

.

– Sábado de Arena Coliseo – 28/marzo/2026

Imagen

.
– Domingo Familiar de Arena México – 29/marzo/2026

Imagen

.
– Lunes Clásico de Arena Puebla – 30/marzo/2026

Puede ser arte pop de texto que dice "PUEBLA ARENA ARENA อ HECHO MÉXICO LAMEJOR LUCHA DEL MUNDO LIBAE CMLD LUNES 30 DE MARZO 26 8:00 P.M.* LUCHA ESTELAR EN RELEVOS AUSTRALIANOS TEMPLARIO FLIP GORDON NEON PROMOCIÓN PARA LOS NINOS $100 RING CRAL BALCON $25 ASTA12 EEA SOBERANO JR BARBARO CAVERÑARIO Y-GRAN GUERRERO LUCHA SEMIFINAL EN MATCH RELAMPACO XELHUA VS AVERNO EVENTO ESPECIAL RELEVOS STIGMA STAR JR EUFORIA MEPHISTO TERCERA LUCHA VALIENTEJR BLUE PANTHER JR LOS GEMELOS DIABLO SECUNDA LUCHA BLUE SHARK REY ESPARTANO SALOM REY APOCALIPSIS LUCHA RELAMPACO PERVERSO 3A. FILA PRECIOS 400 RING 350 12A. FILA BALCON 150 275 BOLETOS EN TAQUILLAS ARENA EN TICKETMASTER"

.
– Martes de Arena México – 31/marzo/2026

.
– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 31/marzo/2026

Puede ser una imagen de texto

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos