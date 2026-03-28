El adiós de Satánico; cae la melena de Sugehit; Hechicero, monarca completo y más

Nos reencontramos en «Mirada Semanal CMLL» con la información más representativa surgida durante una intensa semana d actividad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Con gran éxito se celebró Homenaje a Dos Leyendas, con el reconocimiento en vida a El Satánico, quien tuvo su emotivo retiro luchístico. El evento estuvo redondeado con la disputa de dos títulos, además de varios choques excepcionales.

No nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 13/marzo/2026 – Homenaje a Dos Leyendas

La trampa definió el combate: Euforia apareció de forma ilegal para inclinar la balanza, permitiendo que Averno derrotara con foul a Último Guerrero. De esta manera, Los Infernales superaron a Los Guerreros del Infierno.

En una noche histórica, El Satánico cerró su carrera con triunfo al imponerse primero a Atlantis y después a Blue Panther en un memorable triangular de Leyendas.

El Triangular de Amazonas tuvo consecuencias definitivas: luego de que La Magnífica salvara su cabellera, Princesa Sugehit fue rapada por Marcela.

Max Star desenmascaró a Pólvora en la final del Octagonal Infernal. Tras la derrota, reveló su identidad como José Luis Grande Escalante.

El reinado continúa para el Sky Team: Místico, Máscara Dorada y Neón resistieron el castigo de Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel Garcia, acompañados por Marina Shafir, para retener el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL.

La historia se escribió en la Catedral de la Lucha Libre: Hechicero derrotó a Claudio Castagnoli y se proclamó nuevo Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL en la Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Relevos Increíbles: Dark Silueta, Lluvia, Valkiria, Zeuxis vencieron a La Catalina, La Jarochita, Persephone, Skadi (10:44).

2) Copa Infernal: Averno venció a Rey Bucanero, Toscano, Último Guerrero, Mephisto, Euforia (15:46). Orden de Eliminación: Rey Bucanero (vía Mephisto), Mephisto (Tarzan Boy), Tarzan Boy (Euforia), Euforia (Ultimo Guerrero), Ultimo Guerrero (Averno) quedando Averno como el ganador.

3) Satánico venció a Blue Panther, Atlantis (10:46). Satanico eliminó a Atlantis y luego a Panther para ganar.

4) Triangular de cabelleras de Amazonas: Princesa Sugehit cayó ante Marcela, La Magnifica (12:37). Magnifica eliminó a Marcela, y Marcela venció a Sugehit

5) Octagonal Infernal: Pólvora perdió ante Hombre Bala Jr., Max Star, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Virus, Cancerbero, El Coyote (29:20). Orden de escape: Hombre Bala (beat Cancebero), Virus (Calavera I), Calavera I (Polvora por DQ), Cancebrero (Calvera II), Coyote (Calavera Jr. II), Calavera Jr. II (Polvora), Max Star (Polvora) quedando Polvora como el perdedor y cayendo su máscara.

6) Campeonato Mundial de Tríos CMLL: Máscara Dorada, Místico, Neón © vencieron a Daniel García, Jon Moxley, Wheeler Yuta (12:44) defendiendo el título. Third defense.

7) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Hechicero venció a Claudio Castagnoli © (18:19) conquistando el título.

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• Sábado de Arena Coliseo – 14/marzo/2026

La astucia y la experiencia marcaron la diferencia: Virus sacó ventaja de un error de Max Star para quedarse con la victoria en el Torneo Cibernético con los participantes del Octagonal Infernal de Homenaje a 2 Leyendas.

La contundencia de Xelhua fue clave: al aplicar La Cruz de los Remedios sobre Shoma Kato, aseguró la victoria junto a Explosivo frente a la dupla japonesa completada por Yutani.

La coordinación y fuerza de Stuka Jr. y Gran Guerrero marcaron la diferencia para que Los Guerreros Laguneros superaran a Esfinge y Star Black en la batalla semifinal.

Aunque Bárbaro Cavernario y Difunto dominaron con su estilo rudo, la reacción de Máscara Dorada y Templario en los momentos decisivos fue determinante para quedarse con la victoria en el combate estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Péndulo venció a Sangre Imperial (7:44)

2) Torneo Cibernético: Virus venció a Max Star, Calavera Jr. I, Pólvora, Hombre Bala Jr., Calavera Jr. II, Cancerbero, El Coyote (24:21). Al inicio se hizo una campal para determinar el orden de las luchas. Orden de Eliminación: Cancebrero (via Coyote), Hombre Bala (Calavera I), Calavera II (Polvora), Polvora (Virus), Coyote (Max Star), Calvera I (Virus), Max Star (Virus)

3) Explosivo y Xelhua vencieron a Shoma Kato y Yutani (16:07).

4) Gran Guerrero y Stuka Jr. vencieron a Esfinge y Star Black (18:27)

5) Atlantis Jr., Flip Gordon, Neón vencieron a Averno, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. (18:00).

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• Domingo Familiar de Arena México – 15/marzo/2026

El exceso de confianza les costó caro: cuando Dragón Legendario y Explosivo festejaban anticipadamente, Blue Panther Jr. fue sorprendido por Akuma, quien con una tacleada aseguró la victoria junto a Los Gemelos Diablo.

Ángel de Oro hizo válida la promesa que hizo en CMLL Informa al derrotar a Esfinge con una plancha, firmando un triunfo contundente y limpio en este mano a mano.

Aunque Bárbaro Cavernario y Difunto dominaron con su estilo rudo, la reacción de Máscara Dorada y Templario en los momentos decisivos fue determinante para quedarse con la victoria en el combate estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Eléctrico y Fuego vencieron a Carnifice y Robin

2) Brillante Jr. y Magia Blanca vencieron a Okumura y Shoma Kato

3) Relevos Increíbles: Kimba, Tenochca, Volador Jr. vencieron a El Cobarde, Guerrero Maya Jr., Star Jr.

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II b Blue Panther Jr., Dragón Legendario, Explosivo

5) Ángel de Oro venció a Esfinge

6) Máscara Dorada y Templario vencieron a Bárbaro Cavernario y Difunto

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/marzo/2026

Tessa Blanchard se lleva la gloria en este Torneo Cibernético de Amazonas

Calavera Jr. I se corona Campeón Nacional de Peso Ligero! Rayo Metálico es destronado en El Templo del Dolor.

Yutani fue reforzado por Okumura y Shoma Kato para salir avante ante La Fuerza Poblana (Stigma, Xelhua y Arkalis).

Último Guerrero se cobró la afrenta de la Copa Infernal y venció a Averno en un duelo de Guerreros Laguneros (completados por Gran Guerrero y Stuka Jr.) contra Infernales (complementados por Euforia y Mephisto).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Tiger Boy vencieron a Black Tiger y Rey Apocalipsis

2) Torneo Cibernético: La Magnifica, Lluvia, Marcela, Skadi, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Keyra, Metálica, Sanely, Valkiria

Orden de eliminación: Valkyria, La Magnifica, La Metalica, Skadi, Candela, Sanely, Marcela, Keyra, Lluvia quedando Tessa como la ganadora.

3) Campeonato Nacional Ligero: Calavera Jr. I venció a Rayo Metálico © conquistando el título

4) Okumura, Shoma Kato, Yutani vencieron a Arkalis, Stigma, Xelhua

5) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto

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• Martes de Arena México – 17/marzo/2026

Cuando todo apuntaba a una victoria de Marcela, La Jarochita y Skadi, la intervención decisiva de Zeuxis con rodillazos sobre la veracruzana inclinó la balanza para que, junto a Keyra y Olympia, se llevaran la victoria.

La victoria en dos caídas consecutivas de Volador Jr. y Vegas Depredador sobre Flip Gordon y Xelhua encendió la rivalidad, y de inmediato, El Depredador del Aire retó a Flip por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

La victoria se definió con técnica depurada en el encuentro estelar: Atlantis Jr. sometió a Averno con La Atlántida, asegurando el triunfo junto a Máscara Dorada y Templario frente a Yutani, Ángel de Oro y el propio Amo y Señor.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Diamond y Fury Boy vencieron a Hunter y Konjuro (10:00)

2) Camaleón Jr. y Draego vencieron a Makará y Poseidón (11:02).

3) Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Valiente Jr. vencieron a Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca (11:33).

4) Keyra, Olympia, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Marcela, Skadi (13:45).

5) Vegas Depredador y Volador Jr. vencieron a Flip Gordon y Xelhua (9:12).

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Templario vencieron a Ángel de Oro, Averno, Yutani (16:21).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/marzo/2026

Dark Silueta y Persephone ejercieron toda su rudeza para superar a Tessa Blanchard y La Catalina en un combate de Amazonas de alto nivel

Kemalito aprovechó sus recursos para inclinar el duelo a su favor ante Periquito Sacaryas, en un mano a mano de constante intercambio.

Bárbaro Cavernario resistió y controló la velocidad de Fugaz, definiendo a su favor el match relámpago.

Los tapatíos Esfinge y Star Black, respaldados por Neón, contuvieron el ataque del Galeón Fantasma para llevarse la victoria en la estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Alexius, Carnifice, Kali

2) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy

3) Adrenalina, Fantástico, Optimus, Trono vencieron a Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, Persa, Ráfaga

4) Dark Silueta y Persephone vencieron a La Catalina y Tessa Blanchard

5) KeMalito venció a Periquito Zacaryas

6) Match Relámpago: Bárbaro Cavernario venció a Fugaz

7) Esfinge, Neón, Star Black vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 27/marzo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 28/marzo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 29/marzo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 30/marzo/2026

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– Martes de Arena México – 31/marzo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 31/marzo/2026